Карпин заявил, что может уйти из «Ростова» хоть завтра

Главный тренер «Ростова» ответил на вопрос, может ли он уйти из ростовского клуба после окончания нынешнего сезона.

В этой жизни всё возможно, это во‑первых. Во‑вторых, возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет?

То, что я говорил на пресс‑конференциях, — это правда. Что я устал — да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Что я говорю, что устал и я вру? Нет, я устал. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона — не знаю. Может быть, в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю.