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Карпин заявил, что может уйти из «Ростова» хоть завтра

сегодня, 22:56

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, может ли он уйти из ростовского клуба после окончания нынешнего сезона.

В этой жизни всё возможно, это во‑первых. Во‑вторых, возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет?

То, что я говорил на пресс‑конференциях, — это правда. Что я устал — да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Что я говорю, что устал и я вру? Нет, я устал. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона — не знаю. Может быть, в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 23:43
Приучили Валеру к комфортной жизни, вот он и разговорился. Чего он достиг, как тренер? Может пора указать ему на дверь?
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:22, ред.
При Божовиче "Графе" Кубок России - 2014, при КББ Серебро Чемпионата России, сами в Мордовии Чемпионство слили, ЛЧ, ЛЕ, Андерлехт, Аякс, Бавария, Атлетико Мандрил (весёлые матчи), месть за соседей по ЮГУ Спарте, Ничья с МЮ дома и чудом проигравшие на выезде, Ромеро спас, вот были тренера , а теперь моменты, скажут Карпин Хороший человек, это не профессия, уровень тренера определяют его титулы, если он не с карманного Чемпионата, где по деньгам переезжает многих
pejbn8jhp7z5
pejbn8jhp7z5
сегодня в 23:20
Где, кроме Ростова, он так вольготно жить будет.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:11
Складно стелет
ABir
ABir
сегодня в 23:10
Что-то Карпин сегодня не на шутку разговорился
2afzwuk7qr3t
2afzwuk7qr3t
сегодня в 23:06
Опять понесло Валеру, очевидно, с женой поругался.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:00, ред.
Анчи заменит в реале
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:57
Валера -"Не надо пороть горячку!"...)
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