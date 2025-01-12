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Стало известно, какой клуб Медиалиги возглавит Григорян

вчера, 14:30

Александр Григорян станет главным тренером команды «СиндЕкат» из Медиалиги.

Специалист посетил контрольный матч коллектива с «Уралом-2».

Ранее рулевой работал в «Кубани».

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:18
Его уровень)
И то даже там будет скандалить, ссориться до тех пора пока не уволят))
Тоже своего рода "особенный"))
72wn5n6asdqs
72wn5n6asdqs
вчера в 15:17
Счастья тебе необьятного,что бы удача падала к твоии ногам,чтобы голы залетали только в ворота соперников,чтобы дамы рукоплескали твом футболстам
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:13
Ну что тут сказать - Александр наконец - "Нашёл себя!" )))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:05
Григорян эпатажный чел!Как раз для мУдиалиги))
Гость
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