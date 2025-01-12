Стало известно, какой клуб Медиалиги возглавит Григорян

Александр Григорян станет главным тренером команды «СиндЕкат» из Медиалиги.
Специалист посетил контрольный матч коллектива с «Уралом-2».
Ранее рулевой работал в «Кубани».
Александр Григорян станет главным тренером команды «СиндЕкат» из Медиалиги.
Специалист посетил контрольный матч коллектива с «Уралом-2».
Ранее рулевой работал в «Кубани».
И то даже там будет скандалить, ссориться до тех пора пока не уволят))
Тоже своего рода "особенный"))
И то даже там будет скандалить, ссориться до тех пора пока не уволят))
Тоже своего рода "особенный"))