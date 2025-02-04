«Реал» направил официальную жалобу на судейство в матче с «Эспаньолом»

Мадридский «Реал» принял решение направить официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по спорту (CSD) в связи с судейскими решениями в матче с «Эспаньолом» (0:1).
«Сливочные» в своём заявлении сообщили, что два самых серьёзных действия арбитров в очередной раз подчеркнули двойные стандарты, применяемые к их клубу. Речь идёт о подкате защитника каталонской команды Карлоса Ромеро в отношении нападающего Килиана Мбаппе на 60-й минуте, за который была показана жёлтая карточка. «Реал» считает, что здесь должно было быть удаление. В итоге Ромеро забил единственный гол в игре.
На 21-й минуте не был засчитан гол форварда Винисиуса Жуниора из-за того, что перед этим Мбаппе толкнул полузащитника Пола Лосано, после чего тот упал на газон.
«Реал» потребовал от RFEF немедленно передать аудиозаписи переговоров между VAR и арбитром в поле во время двух эпизодов, а также обсуждений судей VAR в обоих моментах, чтобы понять принятые решения.
У самих-то этих двойных стандартов через край.
У самих-то этих двойных стандартов через край.
шипами, так что ли ,беспредельщики,потомки Брюс Ли.....!!!
шипами, так что ли ,беспредельщики,потомки Брюс Ли.....!!!