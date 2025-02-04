«Реал» направил официальную жалобу на судейство в матче с «Эспаньолом»

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вчера, 16:41

Мадридский «Реал» принял решение направить официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по спорту (CSD) в связи с судейскими решениями в матче с «Эспаньолом» (0:1).

«Сливочные» в своём заявлении сообщили, что два самых серьёзных действия арбитров в очередной раз подчеркнули двойные стандарты, применяемые к их клубу. Речь идёт о подкате защитника каталонской команды в отношении нападающего на 60-й минуте, за который была показана жёлтая карточка. «Реал» считает, что здесь должно было быть удаление. В итоге Ромеро забил единственный гол в игре.

На 21-й минуте не был засчитан гол форварда из-за того, что перед этим Мбаппе толкнул полузащитника , после чего тот упал на газон.