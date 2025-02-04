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«Реал» направил официальную жалобу на судейство в матче с «Эспаньолом»

вчера, 16:41
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Мадридский «Реал» принял решение направить официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по спорту (CSD) в связи с судейскими решениями в матче с «Эспаньолом» (0:1).

«Сливочные» в своём заявлении сообщили, что два самых серьёзных действия арбитров в очередной раз подчеркнули двойные стандарты, применяемые к их клубу. Речь идёт о подкате защитника каталонской команды Карлоса Ромеро в отношении нападающего Килиана Мбаппе на 60-й минуте, за который была показана жёлтая карточка. «Реал» считает, что здесь должно было быть удаление. В итоге Ромеро забил единственный гол в игре.

На 21-й минуте не был засчитан гол форварда Винисиуса Жуниора из-за того, что перед этим Мбаппе толкнул полузащитника Пола Лосано, после чего тот упал на газон.

«Реал» потребовал от RFEF немедленно передать аудиозаписи переговоров между VAR и арбитром в поле во время двух эпизодов, а также обсуждений судей VAR в обоих моментах, чтобы понять принятые решения.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:21
Реал конечно засудили в этом матче.😡 Фол Мбаппе не вляил на эпизод его не стоило засчитывать. Винисиус забил чистый гол. ⚽ Красная карточка 100% 🟥 судья ее не увидел поверю но почему Вар его не вызвал?? Это значит он против Реала не хотят видеть его чемпеоном?? Но Реал все равно лидирует в таблице и идет к очередному трофею не смотря не на что!! 🏆
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:23
Ну не..., не принимается - он же не сказал публично, что хочет насиловать его белокожую мать! таких фолов будет ещё 287, это воспитательный момент, надо брать и забивать свои голы! Вот, кстати, что гол у Вини отобрали - более показательно, слишком мелочным Реал стал, слишком ведущимся!... Если кто-то свои культи распускает вблизи лица - нельзя вестись! если темнокожего называют на букву Н - не провоцироваться, растеряли весь чемпионский менталитет, гребанные темнокожие!
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 17:23
Считают ли в Реале, что действия Мбаппе не заслуживают наказания в атаке? Считают ли в Реале, что подобные действия против их игрока заслуживает внимания?
У самих-то этих двойных стандартов через край.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 17:13
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 17:05
    Потуги Реала забавны..как бы не надорввлись
    shur
    shur ответ Colchoneros (раскрыть)
    вчера в 17:01
    ...а каким должен быть мужской Клуб? Это когда прямо по яйц-м
    шипами, так что ли ,беспредельщики,потомки Брюс Ли.....!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:56
    А гол вини не засчитали из-за расизма
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 16:50
    И это называется лучшим мужским клубом?
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 16:45
    Пчёлы против мёда...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 16:44
    Чтоб не показывать красную карточку, там вообще нет никакого оправдания.
    Гость
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