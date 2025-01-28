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В Германии опробуют объявление судейских решений на стадионе

сегодня, 11:52

Немецкая футбольная лига (DFL) объявила о запуске пилотного проекта по объявлению судейских решений на стадионе.

В рамках проекта на девяти стадионах первой и второй Бундеслиги арбитры будут объявлять свои решения, касающиеся определённых ситуаций на поле, с помощью микрофона судейской гарнитуры, их будет слышно через громкоговорители.

Объявления будут происходить тогда, когда рефери решит просмотреть или пересмотреть решение на мониторе. Судья будет сообщать, какой момент был просмотрен, результат проверки и окончательное решение.

Эксперимент начнётся в 20-м туре и будет проводиться в следующих матчах:

«Фортуна» — «Ульм»

«Бавария» — «Хольштайн Киль»

«Санкт-Паули» — «Аугсбург»

«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Вольфсбург»

«Байер 04» — «Хоффенхайм»

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