Арбитр, удаливший игрока «Арсенала», находится под защитой полиции

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сегодня, 09:18

По информации источника, главный арбитр матча «Арсенал» — «Вулверхэмптон» находится под защитой полиции, а сотрудники-специалисты из подразделения футбольной полиции Великобритании (UKFPU) расследуют оскорбления, которым подвергся судья после удаления защитника лондонцев Майлза Льюиса-Скелли.

Рефери и его семья также получили угрозы убийством. Английская Премьер-Лига осудила такое отношение к Оливеру. 28 января стало известно об отмене красной карточки футболисту.

Арбитр вернётся к работе в ближайшие выходные, он назначен на матч «Ипсвича» и «Саутгемптона» 1 февраля.