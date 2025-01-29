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Стали известны имена арбитров на матчи Зимнего кубка РПЛ

сегодня, 13:46

Российские арбитры, работающие в РПЛ, назначены на матчи третьего розыгрыша Зимнего кубка в Абу-Даби.

30 января (четверг)

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич.

31 января (пятница)

ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Михаил Черемных.

4 февраля (вторник)

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Александр Машлякевич.

7 февраля (пятница)

«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Ранэль Зияков.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Абросимов.

10 февраля (понедельник)

Матч за 5-е место: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Арам Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков.

Матч за 3-е место: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков.

11 февраля (вторник)

Финал: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Артём Чистяков.

Турнир пройдёт с 30 января по 11 февраля.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 15:46
Хорошие будут контрольные матчи для проверки готовности клубов к чемпионату.
протон
протон
сегодня в 15:45
А где лысые судьи??!??
6zj2kj8qba5r
6zj2kj8qba5r
сегодня в 15:06
Одни и те же лица с одним и тем же судейством.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:31
Поделаю чтобы качественно отработали на этих матчах...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:52
Хорошо бы без косяков и скандалов...
Гость
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