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Иностранные арбитры могут появиться в российском футболе в скором времени

вчера, 10:50

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал источнику о том, что иностранные арбитры могут начать работать в России в ближайшее время.

Ранее РФС подписал соглашения об обмене арбитрами с федерациями из Белоруссии и Саудовской Аравии.

Насколько я знаю, вопрос участия иностранных судей в российских матчах находится на завершающей стадии. Мы уже официально легализуем положения, и, возможно, в каких-то ближайших матчах начнётся международное сотрудничество. Конечно, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе наши молодые судьи получат возможности для работы на юношеских соревнованиях и турнирах прочего уровня, откуда они начинают свою международную карьеру.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:58
остро нужны саудовские судьи, прям остро ! )
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 16:43
А смысол вот ентово всего?
Ладно бы приглашали арбитров из лучших лиг, где нет вопросов к судейству (вот только есть ли такие лиги?).
Беларусы, саудиты, узбеки с таджиками вряд ли лучшие арбитры, чем наши кукуяны, а скорее даже и похуже наших будут
adekvat
adekvat
вчера в 16:16
Белоруссы еще куда не идет, а саудиты дуба не дадут.
nubom
nubom
вчера в 16:11
А почему бы не разрешить иностранным болельщикам посещать игры РПЛ без предъявления Fan ID?…
3t7n4u3bwmj4
3t7n4u3bwmj4
вчера в 15:15
Ну не знают на что потратить деньги.... Выписывают арбитров из-за бугра.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:41
Очень чешется в одном месте, но так и хочется спросить у г-на Каманцева , с какой целью ЭТО делается. И почему наши арбитры отодвигаются на второй план. Недоверие к ним, заигрывание с иностранщиной, желание заявить всему миру о своей "открытости" к сотрудничеству ?.. Зачем ? И тот, кто интервьюировал Главу, почему - то так и не задал этот интересующий многих вопрос.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:05
Напомнило :
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало ))))).
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:53
Игроки появились, тренеры, теперь судьи... У нас точно чемпионат России?
DIMANRUS
DIMANRUS
вчера в 11:45
Сначала со своим ВАРом разберитесь
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:37
Может лучше у себя разобраться? Хотя если будут норм судить то почему бы и нет
xf6jvee3bgyq
xf6jvee3bgyq
вчера в 11:07
У нас и своих клоунов хватает
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:57
Это еще зачем?
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