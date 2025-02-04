Иностранные арбитры могут появиться в российском футболе в скором времени

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вчера, 10:50

Глава судейского комитета Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал источнику о том, что иностранные арбитры могут начать работать в России в ближайшее время.

Ранее РФС подписал соглашения об обмене арбитрами с федерациями из Белоруссии и Саудовской Аравии.