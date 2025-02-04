Иностранные арбитры могут появиться в российском футболе в скором времени

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал источнику о том, что иностранные арбитры могут начать работать в России в ближайшее время.
Ранее РФС подписал соглашения об обмене арбитрами с федерациями из Белоруссии и Саудовской Аравии.
Насколько я знаю, вопрос участия иностранных судей в российских матчах находится на завершающей стадии. Мы уже официально легализуем положения, и, возможно, в каких-то ближайших матчах начнётся международное сотрудничество. Конечно, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе наши молодые судьи получат возможности для работы на юношеских соревнованиях и турнирах прочего уровня, откуда они начинают свою международную карьеру.