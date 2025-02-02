Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоИспания. Примера 2024/2025

Анчелотти недоволен судейством в матче с «Эспаньолом»

вчера, 08:48
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен тем, что защитника «Эспаньола» Карлоса Ромеро не удалили.

Необъяснимый фол, как и решения, принятые судьей и ВАР. Все видели, что произошло. Самое главное — защитить футболистов. Это явное нарушение, очень грубый подкат, рискованный. К счастью, все обошлось для Килиана. Вот зачем нужен ВАР. Нам кажется необъяснимым то, что красная карточка не была показана. Я не говорю о «войне» с судьями. Я говорю только о том, что произошло сегодня. Мне эта ситуация показалась необъяснимой. Все видели, что произошло.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСтали известны имена арбитров на матчи Зимнего кубка РПЛ
29 января
СлухиАрбитр, удаливший игрока «Арсенала», находится под защитой полиции
29 января
ОфициальноВ Германии опробуют объявление судейских решений на стадионе
28 января
РФС предложит новый контракт Мажичу
27 января
Фанаты «Арсенала» угрожают арбитру расправой. Майкл Оливер – символ ужасного судейства в АПЛ
27 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии4
АПЛ осудила оскорбления судьи Майкла Оливера за спорное решение
27 января
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:03
Я вот не пойму следующее: тренер и игроки понимают, что в борьбе им невероятно тяжело, что Эспаньол обороняется вдесятером, но не вносится никаких изменений в игру, Реал также бодается с игроками и пытается залезть в штрафную через 10 ног оппонента.
1) почему не вытягивать игроков Эспаньола, катая мяч в середине поля, а потом быстро переходить в атаку через короткий/средний пас, стеночки и забегания в зоны?
2) почему не пользоваться тем, что у Феде, Мбаппе и Джуда шикарные дальние удары? Катайте мяч перед штрафной и выводите этих игроков на ударные позиции, бейте издали, что-то да залетит

Ну и вопросы по очередному выходу в старте Рюдигера и странным заменам остаются открытыми.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:14
Эспаньол благодаря победе над Реалом вышел из зоны вылета...Звучит, как оправдание у Карло...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:37
Лучше бы Анчи включил Аморима, - вчерашняя игра к этому оч. располагает!
Capral
Capral
вчера в 11:52
На моей памяти, Анчи не первый раз кивает на судей и находит объяснение своим поражениям- исключительно в действиях арбитров. Уверен, ошибки арбитров были, как были они и в прошлом сезоне и в этом. Но в играх с такими командами как Эспаньол стыдно жаловаться на судейский произвол, даже, если он был, потому что такого соперника- надо давить безжалостно, с судейскими ошибками или без них!!! А говорить о нечестности судей, после поражения- удел слабых, и уж точно, чести не делает, тем более, такому тренеру как Анчелотти... Реал не выглядит монолитом и единой командой. Почему, не знаю. Надеюсь, только, что Королевский Клуб найдет внутренние резервы для продолжения борьбы!!! Удачи Реалу!!!!!!!
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 11:17
деда пора на пенсию
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:14
там не было никакого фола на красную, судья все верно решил. слегка коснулись мбаппе около 63, а он валялся по земле и держался за икры. симулянт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:34
Анчелотти недоволен с судейством. Фанаты Мадрида недовольны с Анчелотти. Винисиус недоволен как его высмеяли в Кадисе)х недовольные они
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:06
Легче всего обвинить судей...
xw2zq2ky48ja
xw2zq2ky48ja
вчера в 10:00
Карло!Дембель стал ещё ближе,а где распиаренный Камерунский Эму???????
112910415
112910415
вчера в 09:53
тренер не ошибается ...
но надо было забить аутсайдеру несколько, и ни о чем не печалиться !
Incredulous
Incredulous ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:43
Так Анчелотти и не оправдывался за поражение. Он указал на грубейшее нарушение, которое могло привести к серьёзной травме соперника, и которое обычно наказывается удалением.
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
вчера в 09:29
Фол то был. Но я думаю должны были и так выносить аутсайдера. Точно не помню, но народная мудрость гласит" зачем на других пенять, коль у самого рожа плоха". Как то так.
shur
shur
вчера в 09:24, ред.
...Ромеро оказывается ученик Брюса Ли...!!!
shur
shur
вчера в 09:21, ред.
...все средства хороши для заветных очков, любой ценой выйти из зоны вылета, ответил мистер Вар и Ко.....!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:55
За поражение надо себя винить в первую очередь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 