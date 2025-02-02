Анчелотти недоволен судейством в матче с «Эспаньолом»

Главный тренер «Реала» недоволен тем, что защитника «Эспаньола» не удалили.

Необъяснимый фол, как и решения, принятые судьей и ВАР. Все видели, что произошло. Самое главное — защитить футболистов. Это явное нарушение, очень грубый подкат, рискованный. К счастью, все обошлось для Килиана. Вот зачем нужен ВАР. Нам кажется необъяснимым то, что красная карточка не была показана. Я не говорю о «войне» с судьями. Я говорю только о том, что произошло сегодня. Мне эта ситуация показалась необъяснимой. Все видели, что произошло.