Российские арбитры не получили приглашений на сборы УЕФА

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вчера, 11:05

Глава судейского комитета Российского футбольного союза рассказал источнику о том, что российских арбитров не приглашали из Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) принять участие в сборах судей.

Сборы арбитров УЕФА пройдут с 3 по 5 февраля в Греции.