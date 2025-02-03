Российские арбитры не получили приглашений на сборы УЕФА

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал источнику о том, что российских арбитров не приглашали из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять участие в сборах судей.
Сборы арбитров УЕФА пройдут с 3 по 5 февраля в Греции.
Нет, на сборы УЕФА мы не получали приглашений. Но во время зимней паузы наши судьи работали на официальных матчах в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии. Я думаю, это помогло им подготовиться ментально и физически к возобновлению чемпионата, и они заработали какие-то деньги, что тоже немаловажно.