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Российские арбитры не получили приглашений на сборы УЕФА

вчера, 11:05

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал источнику о том, что российских арбитров не приглашали из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять участие в сборах судей.

Сборы арбитров УЕФА пройдут с 3 по 5 февраля в Греции.

Нет, на сборы УЕФА мы не получали приглашений. Но во время зимней паузы наши судьи работали на официальных матчах в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии. Я думаю, это помогло им подготовиться ментально и физически к возобновлению чемпионата, и они заработали какие-то деньги, что тоже немаловажно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:40
наш футбол точно приближается к возвращению ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:41
Павел, с физической подготовкой понятно, с заработанными деньгами тоже , но менталитет в тех странах , где работали судьи, вроде бы несколько отличный от нашего ? )))
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:22
Никогда такого не было и вот опять..... :)))
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