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Игроки клуба «Адана Демирспор» ушли с поля во время матча с «Галатасараем»

вчера, 20:48
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Адана ДемирспорАдана ДемирспорВчера в 19:00 Матч отменен

Матч чемпионата Турции между клубами «Галатасарай» и «Адана Демирспор» был прерван.

На 32-й минуте технический директор команды гостей Мустафа Альпер Авджи подозвал к себе футболистов и указал им уйти в раздевалку.

К тому моменту счет был 1:0 в пользу коллектива из Стамбула. Пенальти реализовал Альваро Мората, однако к справедливости такого решения у гостей возникли вопросы.

Сообщается, что поединок перенесен, Федерация футбола Турции (TFF) позднее примет решение по игре.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:51, ред.
А если и в других профессиях будут так делать ? Народ на трибунах, который бабки заплатил, чем виноват ? Ты, к примеру, пришёл с семьёй в театр, а вам во время антракта говорят, что актёры доигрывать не станут... И ? Тебя утешит причина ? Ты когда-нибудь снова пойдёшь смотреть на эту труппу ?

P.S. Матч состоялся в Стамбуле. Болелам из Аданы пришлось туда добираться через всю (!) Турцию. Зашибись уик энд (facepalm).
112910415
112910415
вчера в 22:25
мрак и ужас
ABir
ABir
вчера в 22:23
Это полный бардак и анархия. Технический директор за такие действия должен быть пожизненно отстранен от спорта, а дальше должно быть расследование действий судьи и решение: либо о его наказании, либо штрафе и дисквалификации команды.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:21
Правильно сделали, что ушли, там пеналя и близко не было. Видимо руководство посмотрели повтор, приняли решение уйти с поля, дабы прекратить цирк по симуляциям и слепым судьям.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:06
Посмотрел момент с пеналем. Мертенс нарисовал на пустом месте, а потом еще руками машет..... Если на матче был ВАР, то абсолютно справедливый уход с поля. Только так и надо действовать. Это самый натуральный произвол. Понятно, что арбитр мог "не увидеть". Но на видеоповторе абсолютно четко видна симуляция! При таком судействе пусть Галатасарай сам с собой играет..... На месте остальных команд лиги поддержал бы протест Аданы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:50
Перенос ничего хорошего всё равно не принесёт команде Адана Демиспор.
Niagara
Niagara
вчера в 21:37
из-за пеналя стал плакать мустафа
протон
протон
вчера в 21:19
Есть версия, что это был протест игроков на то, как клуб несправедливо поступил с Дзюбой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:18
У турков частенько такие ситуации происходят.... Дальше по идее должны быть слова о снятии с чемпионата
Гость
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