Игроки клуба «Адана Демирспор» ушли с поля во время матча с «Галатасараем»

1739123318

вчера, 20:48

Матч чемпионата Турции между клубами «Галатасарай» и «Адана Демирспор» был прерван.

На 32-й минуте технический директор команды гостей Мустафа Альпер Авджи подозвал к себе футболистов и указал им уйти в раздевалку.

К тому моменту счет был 1:0 в пользу коллектива из Стамбула. Пенальти реализовал Альваро Мората, однако к справедливости такого решения у гостей возникли вопросы.

Сообщается, что поединок перенесен, Федерация футбола Турции (TFF) позднее примет решение по игре.