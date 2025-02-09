Игроки клуба «Адана Демирспор» ушли с поля во время матча с «Галатасараем»

Матч чемпионата Турции между клубами «Галатасарай» и «Адана Демирспор» был прерван.
На 32-й минуте технический директор команды гостей Мустафа Альпер Авджи подозвал к себе футболистов и указал им уйти в раздевалку.
К тому моменту счет был 1:0 в пользу коллектива из Стамбула. Пенальти реализовал Альваро Мората, однако к справедливости такого решения у гостей возникли вопросы.
Сообщается, что поединок перенесен, Федерация футбола Турции (TFF) позднее примет решение по игре.
P.S. Матч состоялся в Стамбуле. Болелам из Аданы пришлось туда добираться через всю (!) Турцию. Зашибись уик энд (facepalm).
P.S. Матч состоялся в Стамбуле. Болелам из Аданы пришлось туда добираться через всю (!) Турцию. Зашибись уик энд (facepalm).