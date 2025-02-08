Лига Роналдиньо и Рамоса. Звёзды выбирают новое направление в карьере

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сегодня, 18:31

Отказались от США и Ближнего Востока.

Зимний трансферный рынок преподнес неожиданный сюрприз, откуда не ждали, что называется, – из Мексики. «Монтеррей» заключил одну из крупнейших сделок в истории мексиканского футбола, подписав контракт с 38-летним защитником Серхио Рамосом. Столь титулованный футболист в чемпионате этой страны – большая редкость. Поэтому стоит посмотреть, какие еще звезды, если не считать, собственно, мексиканцев, заглядывали в эту лигу.

Серхио Рамос («Монтеррей», 2025 год – н.в.)

С Рамоса и начнем. Это один из величайших футболистов в истории мадридского «Реала», один из самых разносторонних защитников. С ним ассоциируется одна из лучших страниц в истории мадридского клуба, который с ним выиграл четыре раза Лигу чемпионов, пять титулов в Ла Лиге, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА и четыре Суперкубка Испании. Рамос приложил руку и к победам сборной Испании на ЧМ -2010 и Евро-2008 с Евро-2012. Защитник успел еще поиграть в ПСЖ и «Севилье», которую покинул летом 2024 года, казалось, для завершения карьеры. Но от предложения «Монтеррея» отказаться не смог.

Роналдиньо («Керетаро», 2014 – 2015)

По масштабу фигуры Рамоса может переплюнуть разве что Роналдиньо, который вписал мексиканский «Керетаро» в свою биографию наряду с «Гремио», ПСЖ , «Барселоной», «Миланом», «Фламенго» и «Атлетико Минейро». Легендарный статус бразилец, конечно, получил в составе «Барселоны». В 2005 году его феноменальная игра принесла Роналдиньо «Золотой мяч». На клубном уровне он завоевал пять трофеев с каталонцами, включая кубок Лиги чемпионов в 2006 году, также привел «Милан» к победе в Серии А. Роналдиньо может похвастаться и титулом победителя Кубка Либертадорес с «Атлетико Минейро». А в составе сборной Бразилии он выигрывал чемпионат мира 2002 года и Кубок конфедераций 2005-го. В «Керетаро» блестящий дриблер оказался в 34 года.

Даниэль Алвес (« УНАМ Пумас», 2022 – 2023)

40 трофеев с профессиональными клубами делают Дани Алвеса одним из самых титулованных игроков всех времен. До перехода в «Пумас» в 39 лет бразилец поиграл за «Севилью», ПСЖ , «Ювентус», но его самая впечатляющая серия успехов пришлась на «Барселону», где он шесть раз брал чемпионство, трижды выигрывал Лигу чемпионов и столько же – клубный чемпионат мира. Также у защитника сборной Бразилии золото Олимпиады 2020 года и победа в Кубке Америки. Впрочем, пребывание в «Пумасе» закончилось бесславно – арестом.

Хамес Родригес («Леон», 2025 – н.в.)

Если вы задавались вопросом, куда пропал Хамес Родригес, то вот он где – в Мексике. Колумбиец, который на пике рассматривался чуть ли не претендентом на звание лучшего игрока мира, сменил немало клубов: после «Банфилда» были «Порту», «Монако», «Реал», «Бавария», «Эвертон», «Аль-Райян», «Олимпиакос», «Сан-Паулу» и «Райо Вальекано». Теперь ищет себя поближе к дому. Несмотря на все карьерные колебания, у Хамеса в активе три чемпионства в Португалии, одно – в Испании, две победы в Лиге чемпионов и два триумфа в Бундеслиге. Со сборной Колумбии завоевать трофеи не удалось, но выступление Хамеса было очень вдохновенным на ЧМ -2014 и на Кубке Америки — 2024.

Антонио Валенсия («Керетаро», 2021)

Многие считают Валенсию лучшим эквадорским футболистом в истории. Его пребывание в «Манчестер Юнайтед», куда он перебрался после «Вильярреала», «Рекреативо» и «Уигана», оказалось весьма плодотворным. Он завоевал в общей сложности 11 трофеев, прежде чем завершить карьеру в 2021 году. Когда Антонио переехал в Мексику, ему было 35 лет. В составе сборной Эквадора, которая, понятное дело, звезд с неба не хватала, он поучаствовал в чемпионатах мира 2006-го и 2014 года.

Оливер Торрес («Монтеррей», 2024 – н.в.)

Рамосу будет с кем поговорить о европейском футболе в новом клубе. Правда, Оливер Торрес из другого лагеря в Мадриде. Он воспитанник академии «Атлетико». Сам по себе переход Торреса в «Монтеррей» удивил многих прошлым летом, потому что хавбек был в отличной форме в свои 29 лет. В Европе он выиграл титулы в Ла Лиге и Кубке Испании с «матрасниками», а также чемпионат Португалии с «Порту». В «Севилье» успел собрать два триумфа в Лиге Европы, где тоже выступал впечатляюще.

Серхио Каналес («Монтеррей», 2023 – н.в.)

Еще один представитель именитой испанской делегации в «Монтеррее». Правда, достижения поскромнее, конечно. Зато в свое время был многообещающим парнем. Сейчас ему 32 года, а за плечами выступления не только в «Реале», но и в «Валенсии», «Реале Сосьедад» и «Бетисе». Есть и трофеи: два Кубка Испании с «Реалом» и «Бетисом». Но кажется, что Каналес мог себя и ярче проявить в Европе.

Лукас Окампос («Монтеррей», 2024 – н.в.)

Аргентинец уехал в Европу в 2012 году после яркой игры за «Ривер Плейт». Ему довелось поиграть в «Монако», «Марселе», «Дженоа», «Милане», «Аяксе», но наибольших успехов Окампос достиг в «Севилье», в которой исполнял ведущую роль и помог выиграть Лигу Европы в 2020 и 2023 годах. Прошлым летом в возрасте 30 лет Окампос перебрался в «Монтеррей», где собирается самая внушительная по именам компания.

Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес», 2015 – н.в.)

Конечно, когда мы говорим об успехах европейцев в Мексике, то фигура Жиньяка должна стоять особняком. Его заход в «Тигрес» в далеком уже 2015 году в 29 лет казался странным и временным решением. Но сейчас француз может себя считать полноценным мексиканцем и одной из знаковых личностей всего чемпионата Мексики. А ведь нельзя сказать, что Жиньяка помотала жизнь. Он начал с «Лорьяна», потом поиграл в «По» и «Тулузе», откуда отправился в «Марсель», где и обрел известность, выиграв с провансальцами дважды теперь уже почивший Кубок лиги. И потом внезапно уехал в Мексику. К своим 39 годам там Жиньяк завоевал уже десять трофеев, включая шесть медалей чемпионата.