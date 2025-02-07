День рождения Роналду и вертолёт Неймара. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич прогулялся со своей семьей.
Бывший футболист «Ювентуса» Стефан Лихтштайнер понежился на зимнем солнце.
Полузащитник ПСЖ Марко Асенсио показал, что даже находясь в ледяной ванной способен отвечать на звонки.
Также он показал своего самого верного фаната.
Возраст идет к лицу Златану Ибрагимовичу и Бастиану Швайнштайгеру.
Узнали легенду?
Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди свозил свою новую возлюбленную Клару в Милан.
Стиляга дня. Полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер.
Легендарный датский вратарь Петер Шмейхель презентовал фильм про свою жизнь.
А Криштиану Роналду исполнилось 40 лет!
Что за самолет такой у Пато? Приходится в шапке сидеть.
Неймар показал, как прилетает на тренировки «Сантоса»
Девушка дня. Елизавета — девушка нового голкипера «Спартака» Ильи Помазуна.
Защитник «Аякса» Даниэле Ругани погулял босиком по пляжу.
Милота дня. Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев и кот из ОАЭ.
Форвард «Акрона» Артем Дзюба встретился с теннисистом Кареном Хачановым.
На этом наш выпуск завершен! Чаще проводите время со своими друзьями — берите пример с Томаса Мюллера.