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День рождения Роналду и вертолёт Неймара. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 16:00
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Все комментарии
felix
felix
сегодня в 18:26
В начале страницы увидел дзюбу и хотел было закрыть, чтобы непотребство не смотреть, а он в теннис играет иногда)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:25
Судя по выражению лица Клара явно не довольна - ей бы по миланским бутикам "прошвернуться"...)))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 18:24
Фото Асенсио верх тупости
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:22, ред.
На День рождении у Роналду , даже какой то шейх за баранами сидит и что то от души "наяривает"...)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:20
Умиротворяющая прогулка на природе, Матео с детьми - радует глаз.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 17:57
Впервые вижу, что Дзюба ниже кого-то.
Гость
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