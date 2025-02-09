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Роналду станцевал с мамой на праздновании своего 40-летия

вчера, 15:49

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду станцевал со своей матерью Марией Долорес Авейру.

Это произошло во время празднования 40-летия футболиста. По случаю праздника 5 февраля состоялась вечеринка в Эр-Рияде.

Роналду станцевал с мамой на праздновании своего 40-летия Роналду станцевал с мамой на праздновании своего 40-летия

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 20:58
А где сестры-болтуньи?.. Видать, опять строчат.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
Capral
Capral
вчера в 16:32
А пистону, чтобы с мамой станцевать- надо на коньки встать...
Рончик- красавчик, УВАЖАЕТ МАМУ!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:09
Красавчик. Очень красиво .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:53
Ну это прям футбольная новость!)))
А так конечно маму найду любить и ценить пока есть такая возможность, это правильно!!!
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