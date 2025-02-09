Роналду станцевал с мамой на праздновании своего 40-летия

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вчера, 15:49

Нападающий «Аль-Насра» станцевал со своей матерью Марией Долорес Авейру.

Это произошло во время празднования 40-летия футболиста. По случаю праздника 5 февраля состоялась вечеринка в Эр-Рияде.