Роналду станцевал с мамой на праздновании своего 40-летия

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду станцевал со своей матерью Марией Долорес Авейру.
Это произошло во время празднования 40-летия футболиста. По случаю праздника 5 февраля состоялась вечеринка в Эр-Рияде.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду станцевал со своей матерью Марией Долорес Авейру.
Это произошло во время празднования 40-летия футболиста. По случаю праздника 5 февраля состоялась вечеринка в Эр-Рияде.
Рончик- красавчик, УВАЖАЕТ МАМУ!!!!!!!
Рончик- красавчик, УВАЖАЕТ МАМУ!!!!!!!
А так конечно маму найду любить и ценить пока есть такая возможность, это правильно!!!
А так конечно маму найду любить и ценить пока есть такая возможность, это правильно!!!