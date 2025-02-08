Аршавин высказался о возможной работе тренером

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин дал комментарий на тему возможной работы в качестве тренера.
В четверг поленился забрать лицензию, нашей группе почему-то празднично не выдают, хотя помню, что другим выдавали в один день, собирали всех. Здесь просто сказали, что можно приехать в рабочий день в определенное время, чтобы забрать лицензию. Пригодится ли — будем смотреть, если я когда-нибудь буду тренером. Не сказать, что что-то суперновое. Может быть, какие-то нюансы сказали, особенно тренеры по физической подготовке, это было самое сложное для нас, я думаю. Я был одним из первых по портфолио и домашним заданиям, потому что я один из первых этим занялся, понимал — если сразу не займусь, то потом не успею.
Сейчас лицензия только на помощника главного тренера в РПЛ. Для обучения на главного тренера нужно какое-то время поработать. Интересно ли поработать тренером? Посмотрим, пока так, если когда-нибудь будет какое-то предложение, но пока я об этом не думаю. К Сергею Семаку в «Зенит»? Да не, я же в другой там сфере работаю.
любовь к своим подопечным, нервы, радость,огорчения ....! А Андрей
Сергеевич после карьеры, всю жизнь писарем при Штабе,не его это!
Думаю даже то, что Он в Англии заработал хватит съездить на Канары и ещё куда нибудь...!!!https://youtu.be/erv89jcTiOk?si=UiGxKc0GA1DwMTal
любовь к своим подопечным, нервы, радость,огорчения ....! А Андрей
Сергеевич после карьеры, всю жизнь писарем при Штабе,не его это!
Думаю даже то, что Он в Англии заработал хватит съездить на Канары и ещё куда нибудь...!!!