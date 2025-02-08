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Аршавин высказался о возможной работе тренером

вчера, 20:12

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин дал комментарий на тему возможной работы в качестве тренера.

В четверг поленился забрать лицензию, нашей группе почему-то празднично не выдают, хотя помню, что другим выдавали в один день, собирали всех. Здесь просто сказали, что можно приехать в рабочий день в определенное время, чтобы забрать лицензию. Пригодится ли — будем смотреть, если я когда-нибудь буду тренером. Не сказать, что что-то суперновое. Может быть, какие-то нюансы сказали, особенно тренеры по физической подготовке, это было самое сложное для нас, я думаю. Я был одним из первых по портфолио и домашним заданиям, потому что я один из первых этим занялся, понимал — если сразу не займусь, то потом не успею.

Сейчас лицензия только на помощника главного тренера в РПЛ. Для обучения на главного тренера нужно какое-то время поработать. Интересно ли поработать тренером? Посмотрим, пока так, если когда-нибудь будет какое-то предложение, но пока я об этом не думаю. К Сергею Семаку в «Зенит»? Да не, я же в другой там сфере работаю.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:14
Далеко не у всех хороших игроков получается стать тренером
Qumbo
Qumbo
вчера в 22:40
Второй Мостовой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:31
Да не хочет он быть тренером. И не будет. Надо раз и навсегда отстать от него с этим дурацким вопросом.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:20
Тренер 🙃
nubom
nubom
вчера в 21:58
Думаю, что многие главные тренера в своих самых несбыточных мечтах видят себя заместителями генерального директора по спортивному развитию «Зенита»…
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
...судя по интервью, шатко-валко,вальяжно,по барски ! Тренер это
любовь к своим подопечным, нервы, радость,огорчения ....! А Андрей
Сергеевич после карьеры, всю жизнь писарем при Штабе,не его это!
Думаю даже то, что Он в Англии заработал хватит съездить на Канары и ещё куда нибудь...!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:26
К Мостовому, когда он сам главным станет. Хотя о чём это я?🤪...
Вещий
Вещий
вчера в 20:22
Даже и не знаю... получится ли из Андрея толковы тренер.
Гость
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