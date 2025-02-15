Команда Венгера обыграла подопечных Почеттино в благотворительном матче

1739610532

вчера, 12:08

В Катаре прошёл благотворительный матч с участием стримеров, звёзд YouTube и бывших профессиональных футболистов.

Команда Chunkz x IShowSpeed, которой руководил главный тренер сборной США , проиграла со счётом 5:6 KSI x AboFlah — подопечным экс-рулевого лондонского «Арсенала» . В команде Почеттино из экс-игроков сыграли Давид Сильва и Андрес Иньеста, среди подопечных Венгера были Тьерри Анри, Андреа Пирло и Алессандро Дель Пьеро.

Как сообщили комментаторы, на благотворительность смогли собрать более 10,7 млн долларов.