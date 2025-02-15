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Команда Венгера обыграла подопечных Почеттино в благотворительном матче

вчера, 12:08

В Катаре прошёл благотворительный матч с участием стримеров, звёзд YouTube и бывших профессиональных футболистов.

Команда Chunkz x IShowSpeed, которой руководил главный тренер сборной США Маурисио Почеттино, проиграла со счётом 5:6 KSI x AboFlah — подопечным экс-рулевого лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. В команде Почеттино из экс-игроков сыграли Давид Сильва и Андрес Иньеста, среди подопечных Венгера были Тьерри Анри, Андреа Пирло и Алессандро Дель Пьеро.

Как сообщили комментаторы, на благотворительность смогли собрать более 10,7 млн долларов.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 12:29
Посмотрел моменты этого матча.... нельзя не сказать, что Анри в прекрасной физической форме и с блеском в глазах.... человеку через 3 года 50.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:22
Какие имена.....
А вот названия команд не выговорить)))
69Haya96
69Haya96
вчера в 12:19
Молодцы, не сидят дома и работают как-то.
Гость
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