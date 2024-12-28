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Сафонов оплатил поездку волонтёров для уборки мазута

вчера, 11:53

Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов оплатил выезд краснодарских волонтеров в Анапу для расчистки побережья от мазута, рассказал друг семьи футболиста Никита Сокол.

На этой неделе получилось организовать поездку волонтеров из Краснодара в Анапу для расчистки побережья от мазута. Мы не какая‑то волонтерская организация, просто собрали неравнодушных людей. Убирали в селе Витязево, недалеко от Анапы. За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута. Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким, и это мотивировало других людей на помощь остальным.

Напомним, Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие более девяти тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря, а нефтепродукты вынесло на побережье Черного моря. Позже последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:06
Теперь дело за Миллером. ОбщеНациональное для него - Святое! Ждёмс.
shur
shur
вчера в 18:03
...низкий поклон "НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ" и Матвею лично!
lotsman
lotsman
вчера в 12:40
Вложил свою долю в общенациональное дело. Молодец.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:37
Благородный поступок со стороны Матвея
drug01
drug01
вчера в 12:00
Наш человек... Молодец!
Гость
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