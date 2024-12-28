Сафонов оплатил поездку волонтёров для уборки мазута

Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу оплатил выезд краснодарских волонтеров в Анапу для расчистки побережья от мазута, рассказал друг семьи футболиста Никита Сокол.

На этой неделе получилось организовать поездку волонтеров из Краснодара в Анапу для расчистки побережья от мазута. Мы не какая‑то волонтерская организация, просто собрали неравнодушных людей. Убирали в селе Витязево, недалеко от Анапы. За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута. Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким, и это мотивировало других людей на помощь остальным.