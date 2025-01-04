«Валенсия» отблагодарила «Реал» за помощь жертвам наводнения в регионе

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сегодня, 12:49

«Валенсия» выразила благодарность «Реалу» за помощь.

Мадридский клуб перечислил 1 млн евро жертвам наводнения в регионе. 3 января прошёл матч 12-го тура Ла Лиги между командами, который должен был состояться ещё в ноябре, но был перенесён из-за стихийного бедствия.

Перед началом игры на табло появилась огромная надпись «Спасибо». Также памятную фотографию вручили вингеру .