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«Валенсия» отблагодарила «Реал» за помощь жертвам наводнения в регионе

сегодня, 12:49
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Валенсия» выразила благодарность «Реалу» за помощь.

Мадридский клуб перечислил 1 млн евро жертвам наводнения в регионе. 3 января прошёл матч 12-го тура Ла Лиги между командами, который должен был состояться ещё в ноябре, но был перенесён из-за стихийного бедствия.

Перед началом игры на табло появилась огромная надпись «Спасибо». Также памятную фотографию вручили вингеру Лукасу Васкесу.

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Все комментарии
a-league
a-league
сегодня в 13:28, ред.
Основная благодарность приключилась с Валенсией на 95 минуте матча ...
Hamman
Hamman ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:13
Подарок? Спорно. Как раз таки Валенсия сделала всё чтобы Реал уехал домой с поражением. Даже провокации подключил. Но не проканало!
Реал можно обыграть, а вот злить Реал это большая ошибка...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:59, ред.
Реал поступил очень достойно, перечислив деньги жертвам наводнения в регионе. Королевский клуб подтвердил, что он великий не только на футбольном поле, но и за его пределами. Побольше бы таких клубов, умеющих поддерживать людей в сложных ситуациях.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:53
Ну и 3 очка в подарок тоже...
Гость
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