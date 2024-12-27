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РФС передал в Белгородскую и Курскую области футбольную экипировку

сегодня, 17:28

Российский футбольный союз объявил о передаче футбольной экипировки в Белгородскую и Курскую области.

Дети из футбольных отделений муниципальных спортивных школ получат в общей сложности 14,2 тысячи предметов на сумму 43 млн рублей. Речь идёт о тренировочной и игровой форме, бутсах и мячах. Экипировку уже получили в Белгородской области, а в Курской её распространят по спортивным школам в ближайшие дни.

Ещё 14,8 тысяч предметов повседневной спортивной одежды общей стоимостью 95 млн рублей безвозмездно переданы Российскому Красному Кресту.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов:

Мы видим, что в текущей обстановке развитие футбола в Белгородской и Курской областях не останавливается. РФС со своей стороны старается поддерживать это развитие и оказывать коллегам в регионах посильную помощь с экипировкой и инвентарём. Несмотря на все трудности в бытовой жизни, люди продолжают заниматься футболом, и РФС продолжит им в этом помогать.

Президент федерации футбола Белгородской области Денис Шпилёв:

В каждой спортивной школе есть определённый дефицит бюджета, из-за которого не получается закупать в достаточном объёме спортивную экипировку и инвентарь. Поэтому форма и мячи, которые передал Российский футбольный союз, стали настоящим предновогодним подарком. Мы все очень благодарны РФС. Понятно, что есть приоритетные спортшколы, которые представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. По этой причине и с учётом количества занимающихся детей областная федерация распределяла экипировку. Акцент был сделан на приграничные территории – Шебекино, Красная Яруга, чтобы люди там точно получили инвентарь от РФС.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:46
Хорошее дело делают, респект...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:38
Ну хоть бы что-то хорошее сделали РФС.
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