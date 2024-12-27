РФС передал в Белгородскую и Курскую области футбольную экипировку

Российский футбольный союз объявил о передаче футбольной экипировки в Белгородскую и Курскую области.
Дети из футбольных отделений муниципальных спортивных школ получат в общей сложности 14,2 тысячи предметов на сумму 43 млн рублей. Речь идёт о тренировочной и игровой форме, бутсах и мячах. Экипировку уже получили в Белгородской области, а в Курской её распространят по спортивным школам в ближайшие дни.
Ещё 14,8 тысяч предметов повседневной спортивной одежды общей стоимостью 95 млн рублей безвозмездно переданы Российскому Красному Кресту.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов:
Мы видим, что в текущей обстановке развитие футбола в Белгородской и Курской областях не останавливается. РФС со своей стороны старается поддерживать это развитие и оказывать коллегам в регионах посильную помощь с экипировкой и инвентарём. Несмотря на все трудности в бытовой жизни, люди продолжают заниматься футболом, и РФС продолжит им в этом помогать.
Президент федерации футбола Белгородской области Денис Шпилёв:
В каждой спортивной школе есть определённый дефицит бюджета, из-за которого не получается закупать в достаточном объёме спортивную экипировку и инвентарь. Поэтому форма и мячи, которые передал Российский футбольный союз, стали настоящим предновогодним подарком. Мы все очень благодарны РФС. Понятно, что есть приоритетные спортшколы, которые представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. По этой причине и с учётом количества занимающихся детей областная федерация распределяла экипировку. Акцент был сделан на приграничные территории – Шебекино, Красная Яруга, чтобы люди там точно получили инвентарь от РФС.