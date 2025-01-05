Игрок «Униона» помог спасти от банкротства свой бывший клуб

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сегодня, 08:43

Полузащитник берлинского «Униона» оказал финансовую помощь клубу «Халадаш» Сомбатхей.

Венгерская команда ранее призвала своих болельщиков сделать пожертвования до конца года из-за финансовых проблем. Клубу необходимо было собрать около 120 тысяч евро, иначе ему могло грозить банкротство.

Первоначально хавбек пожертвовал 12 тысяч, но когда в итоге не хватало ещё примерно 24 тысяч, игрок передал и эти деньги. Футболист был не единственным бывшим игроком, принявшим участие в помощи, другие также помогли спасти ситуацию своими пожертвованиями. Клуб поблагодарил Шафера в соцсети, а тот, в свою очередь, разместил фотографию в футболке «Халадаша». Он выступал за клуб на молодёжном уровне с 2010 по 2014 год.