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Игрок «Униона» помог спасти от банкротства свой бывший клуб

сегодня, 08:43

Полузащитник берлинского «Униона» Андрас Шафер оказал финансовую помощь клубу «Халадаш» Сомбатхей.

Венгерская команда ранее призвала своих болельщиков сделать пожертвования до конца года из-за финансовых проблем. Клубу необходимо было собрать около 120 тысяч евро, иначе ему могло грозить банкротство.

Первоначально хавбек пожертвовал 12 тысяч, но когда в итоге не хватало ещё примерно 24 тысяч, игрок передал и эти деньги. Футболист был не единственным бывшим игроком, принявшим участие в помощи, другие также помогли спасти ситуацию своими пожертвованиями. Клуб поблагодарил Шафера в соцсети, а тот, в свою очередь, разместил фотографию в футболке «Халадаша». Он выступал за клуб на молодёжном уровне с 2010 по 2014 год.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:53
Молодец! Лишь бы эти деньги помогли на длительный срок.... И чтоб не получилось как в сказке/: " те колоши, что вы прислали, мы давно уже съели..."
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:10
Достойный поступок.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:01
Проблемы небольших клубов... А через год что будут делать...
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