Эриксен покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Хавбек Кристиан Эриксен уйдёт из «Манчестер Юнайтед» после нынешнего сезона.
Стороны не продлят контракт, футболист уже изучает возможные варианты продолжения карьеры.
Хавбек Кристиан Эриксен уйдёт из «Манчестер Юнайтед» после нынешнего сезона.
Стороны не продлят контракт, футболист уже изучает возможные варианты продолжения карьеры.
зарплатой...! Скажем так с возраста с 30 ти по 35 ять меняется существенно
зарплата на понижение! Все мы прекрасно понимаем,насколько короток век игрока, так играйте ребятушки до тридцатника в полную силу, а не валяйте дурака, переходя из одного клуба в другой!!!
зарплатой...! Скажем так с возраста с 30 ти по 35 ять меняется существенно
зарплата на понижение! Все мы прекрасно понимаем,насколько короток век игрока, так играйте ребятушки до тридцатника в полную силу, а не валяйте дурака, переходя из одного клуба в другой!!!