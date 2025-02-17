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Эриксен покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

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shur
shur
вчера в 17:52, ред.
...при всём уважении игрокам за тридцать, которые безусловно оставляют за собой интересную,яркую игру, уходить из своих ведущих клубов ...! Выгнать их может только контракт с низкой
зарплатой...! Скажем так с возраста с 30 ти по 35 ять меняется существенно
зарплата на понижение! Все мы прекрасно понимаем,насколько короток век игрока, так играйте ребятушки до тридцатника в полную силу, а не валяйте дурака, переходя из одного клуба в другой!!!
112910415
112910415
вчера в 13:39
а ведь не нужно ему больше искать варианты ...
матос
матос
вчера в 12:18
В Аякс , завершать карьеру. Денег на безбедную и беззаботную жизнь уже прилично заработал к своим 33 годам.
drug01
drug01
вчера в 11:59
Манчестер начал строить новую команду.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:58, ред.
Кристиану вообще стоило бы задуматься о сохранении собственного здоровья.
Гость
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