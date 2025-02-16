«Реал» может выкупить своего воспитанника у «Комо»

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вчера, 16:25

«Реал», скорее всего, летом выкупит полузащитника «Комо» за 9 миллионов евро. «Сливочные» довольны тем уровнем футбола, который показывает их воспитанник в Серии А, и считают, что он способен вернуться в клуб и побороться за место в основном составе. Однако если «Реал» откажется от идеи приобретения Паса летом, то он продолжит следить за ним.

Напомним, 20-летний атакующий полузащитник перешёл из «Кастильи» в «Комо» в августе 2024 года за 6 миллионов евро. В текущем сезоне Серии А на счету Паса 22 матча, 5 голов и 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» проявляет интерес к Пасу.