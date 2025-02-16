Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Реал» может выкупить своего воспитанника у «Комо»

вчера, 16:25

«Реал», скорее всего, летом выкупит полузащитника «Комо» Николаса Паса за 9 миллионов евро. «Сливочные» довольны тем уровнем футбола, который показывает их воспитанник в Серии А, и считают, что он способен вернуться в клуб и побороться за место в основном составе. Однако если «Реал» откажется от идеи приобретения Паса летом, то он продолжит следить за ним.

Напомним, 20-летний атакующий полузащитник перешёл из «Кастильи» в «Комо» в августе 2024 года за 6 миллионов евро. В текущем сезоне Серии А на счету Паса 22 матча, 5 голов и 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» проявляет интерес к Пасу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Челси» готов предложить 100 миллионов евро за защитника «Барселоны»
Вчера, 14:17
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Шешко
14 февраля
Стало известно, подпишет ли «Челси» нападающего из числа свободных агентов
14 февраля
Неймар может перейти в «Интер Майами» перед ЧМ-2026
14 февраля
«Фиорентина» отказалась от подписания контракта с Погба
14 февраля
Перес отказался обсуждать с саудовцами трансфер Винисиуса прошлым летом
14 февраля
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:57
Выкупят за 9 млн, и продадут за 20-25. Возможно на год оставят, чтобы ценник вырос. В Реале в последнее время практически все начинают лучше играть, и расти в цене
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:28
Может быть, если и т.д и т.п , это что за новости такие.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:29
И зачем им этот белый?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 