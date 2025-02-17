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«Манчестер Сити» готовится к революционным изменениям в составе

вчера, 10:16

«Манчестер Сити» готовится к революционным изменениям в составе на следующий сезон. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола принял радикальное решение расстаться с тремя самыми авторитетными футболистами команды. Речь идёт о полузащитниках Илкае Гюндогане, Кевине Де Брюйне и Бернарду Силве. Причины, стоящие за этими шагами, связаны как с возрастом и физическим износом некоторых игроков, так и с необходимостью обновления проекта для продолжения выступлений на высшем уровне.

Гюндоган не оказал ожидаемого влияния, и его окончательный уход из «Манчестер Сити» уже был запланирован. Случай с Де Брюйне более поразителен. В свои 33 года бельгиец остаётся одним из лучших полузащитников в мире, но в последнее время ему мешают травмы. Поскольку его контракт заканчивается в 2026 году, клуб считает, что пришло время продать его, пока его рыночная стоимость не упала. Наиболее вероятным местом назначения Де Брюйне является Саудовская Аравия, где несколько клубов готовы предложить ему астрономический контракт. С другой стороны, Бернарду Силва был ключевым игроком для Гвардиолы, но в течение нескольких сезонов он хотел уйти. Португалец был в поле зрения «Барселоны» и ПСЖ, его уход кажется вопросом времени. В «Манчестер Сити» уже предполагают, что это будет последний год португальца в клубе.

Также под вопросом будущее ещё одного полузащитника «горожан» Фила Фодена . Хотя в последние годы он был одним из самых важных игроков «Манчестер Сити», источники, близкие к клубу, говорят, что Гвардиола готов отпустить его, если поступит выгодное предложение, в частности речь идёт о 150 миллионах евро.

Напомним, в матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 00:42, ред.
По Хусанову пока вопросы... Ты ж сам видел, что с Каслом его никто не прессовал/прессинговал, и у него всегда был запас по времени осмотреться, развернуться, подработать мяч и обыграться либо с кипером, либо с защитником - соседом. Как он себя покажет с командой прессингующей..., надо поглядеть.
По Мармушу ... Хорошо отыграл с Каслом, но опять же - соперник просто развалился. При подавляющем преимуществе оценивать его пока не буду, как и в случае с Хусановым. Обоих надо смотреть с равным по силе с МС соперником (Реал, Ливерпуль,Арсенал и т.д.)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:46
Гюндоган после Барсы - никакой, КДБ после травм не может набрать форму,блеклая тень самого себя. Силва нормально играет,зачем ему Барса и ПСЖ,когда Сити всё таки лучше.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:43
150 лямов за Фодена? Реал или Псж в Европе смогут себе такое позволить. Правда в Реал навряд ли,остаются катарцы. Конечно можно и на заработки к шейхам поехать,в ущерб своей карьеры.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:27
Гвардиола когда пришел в Барсу из низов он так же избавился от главных звезд Барсы и все потом увидели итог,так же пришло время повторить то же самое.
А Реал проиграет М Сити и вылатят
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:06
Тоесть на данный момент признаешь что Гвардиола не совсем плохое решение принял при покупке Египтянина и Узбека?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 14:00
Мармуш понравился. Первый гол в стиле Месси очень породистый.
Хусанов отыграл без ошибок. Не рисковал и правильно делал.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:35
Кстати, как тебе игра Египтянина и Узбека против Нюкасла?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:29, ред.
В этом гениален Гаврдиола как тренер. Вовремя расстается с просроченным материалом. А не ждет пока этот материал разрушит полностью игру и в цене упадет ниже плинтуса.

Не тянешь? Освобождай! Не кем заменить? Не переживай, есть кем, как минммум Египтянен с Узбеком. По крайней мере они мотивированы и готовы диванным экспертам таким как ты доказывать что не зря их пригласили в сити.

Ничего личного.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:23
Если сразу и всех то плохо может быть, Фоден нестабильный, а Грилиш от таких нагрузок сопьется
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:13
Эти изменения уже давно напрашиваются
69Haya96
69Haya96
вчера в 12:11
Почти вся полузащита «Манчестер Сити» нуждается в перестройке. Вы точно заметили, что Эрлинг не забивает так часто в этом сезоне, как раньше, потому что полузащитники не в форме... Раньше он брал дубль и шел домой, а теперь помощников нет.

Кевин Де Брюйне так много выиграл со всеми составами «Манчестер Сити», что у него больше нет мотивации: это видно по его лицу (нет страсти)... Раньше он был бы на одном уровне с Салахом по количеству передач, а то и больше, но сейчас этого не увидишь. Бернарду Силве 30 лет, он не старше Кевина, но также не способен играть 90 минут... То же самое можно сказать и об Илкае.

Фоден может играть в другом составе, который будет перестроен. Эдерсона определенно нужно заменить, он допускает невынужденные ошибки. Средний возраст нынешнего состава, вероятно, составляет около 30 лет, а Премьер-лиге нужен темп.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Incredullous (раскрыть)
вчера в 11:58
Я один раз в нынешнем сезоне посмотрел игру МС, это против Реала, и мне стало понятно, что его состав реально не тянет игру. В прошлом сезоне они душили сливочных, в этом сами не свои. Очевидно, что игроки потеряли темп.
Это как в Формуле - 1, нет темпа - нет побед!

Возрастных и уважаемых игроков вот так сразу не выкинешь, но этот сезон показывает, что нужно вовремя избавляться. Уокер потерял форму, любитель выпивать и гулять, Грилиш туда же, поэтому оборона хромает, в центре Родри отсутствует, Де Брюйне хромой, Бернарду заметно сдал.
Но видимо сейчас самое время бросать камни в Гвардиолу.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:50
У Гвардиолы своя правда, своё видение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:39
Что бы сделать революцию в таком клубе как МС , без этого атрибута похоже не обойтись (хотя Пеп отдалённо и похож ), а так - "Вперёд - к светлому будущему!" )))
Incredullous
Incredullous
вчера в 11:29
Гвардиола опять придумал причину неудач команды. Главный критерий Пепа при выборе это причины, самому выйти сухим из воды. Сначала причина провалов МЮ была в травмированном Родри, потом в других травмированных игроках, потом в отсутствии баланса в команде, теперь в возрастных игроках. А да, ещё один раз была виновата кожа на лице тренера. Главное, что сам тренер ни в чём не виноват.

Кажется "больше чем тренера" можно смело зачислять в клуб "не виноватая я", членами которого уже являются Моуринью, Хави, Тен Хаг... Экзамен на зачисление сдан на отлично.
myxfr34euaup
myxfr34euaup
вчера в 11:26
Похоже крайние в нынешних неудачах названы.
shur
shur
вчера в 11:03
...ну держись Реал, 19 февраля - В Бой Идут Одни Старики...!!!
bqr887pb9urz
bqr887pb9urz
вчера в 10:57
Давно назрели эти изменения, команда не в лучшем положении сейчас.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:54, ред.
Какая нужда расставаться с такими опытными игроками, непонятно. Ладно бы ещё в денежном аспекте МС страдал, как Барселона, у которой денег - кот наплакал, но тут...

Пусть не на всю игру, но на тайм выше названных товарищей хватит с лихвой. Погоду они точно не испортят и принесут много пользы, натаскивая молодняк и решая эпизоды матча. Модрич и Кроос, выходя на замену в Реале, подтвердят.

Тут медийка саксов явно впереди паровоза бежит.
112910415
112910415
вчера в 10:38
сам тренер поделился ?!
lotsman
lotsman
вчера в 10:38
"Мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем!")
Решили построить новую команду,
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:26
Да многих надо будет поменять. Но не верится, что Фоден уйдет, он с детства за МС и всегда говорил, что хочет стать легендой сити
shlomo
shlomo
вчера в 10:24
Тут как бы не просчитаться.... не все революции заканчиваются хорошо.
vf39npujq8kr
vf39npujq8kr
вчера в 10:20
Неужели Ваньку Игнатьева капитаном возьмут, а Стаську Черчесова новым шарлатаном?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:20, ред.
Время покажет кто там революционеры , и чем всё закончится ☝️😜
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