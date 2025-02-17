«Манчестер Сити» готовится к революционным изменениям в составе на следующий сезон. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола принял радикальное решение расстаться с тремя самыми авторитетными футболистами команды. Речь идёт о полузащитниках Илкае Гюндогане, Кевине Де Брюйне и Бернарду Силве. Причины, стоящие за этими шагами, связаны как с возрастом и физическим износом некоторых игроков, так и с необходимостью обновления проекта для продолжения выступлений на высшем уровне.
Гюндоган не оказал ожидаемого влияния, и его окончательный уход из «Манчестер Сити» уже был запланирован. Случай с Де Брюйне более поразителен. В свои 33 года бельгиец остаётся одним из лучших полузащитников в мире, но в последнее время ему мешают травмы. Поскольку его контракт заканчивается в 2026 году, клуб считает, что пришло время продать его, пока его рыночная стоимость не упала. Наиболее вероятным местом назначения Де Брюйне является Саудовская Аравия, где несколько клубов готовы предложить ему астрономический контракт. С другой стороны, Бернарду Силва был ключевым игроком для Гвардиолы, но в течение нескольких сезонов он хотел уйти. Португалец был в поле зрения «Барселоны» и ПСЖ, его уход кажется вопросом времени. В «Манчестер Сити» уже предполагают, что это будет последний год португальца в клубе.
Также под вопросом будущее ещё одного полузащитника «горожан» Фила Фодена . Хотя в последние годы он был одним из самых важных игроков «Манчестер Сити», источники, близкие к клубу, говорят, что Гвардиола готов отпустить его, если поступит выгодное предложение, в частности речь идёт о 150 миллионах евро.
Напомним, в матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0).
Пусть не на всю игру, но на тайм выше названных товарищей хватит с лихвой. Погоду они точно не испортят и принесут много пользы, натаскивая молодняк и решая эпизоды матча. Модрич и Кроос, выходя на замену в Реале, подтвердят.
Тут медийка саксов явно впереди паровоза бежит.
Пусть не на всю игру, но на тайм выше названных товарищей хватит с лихвой. Погоду они точно не испортят и принесут много пользы, натаскивая молодняк и решая эпизоды матча. Модрич и Кроос, выходя на замену в Реале, подтвердят.
Тут медийка саксов явно впереди паровоза бежит.
Это как в Формуле - 1, нет темпа - нет побед!
Возрастных и уважаемых игроков вот так сразу не выкинешь, но этот сезон показывает, что нужно вовремя избавляться. Уокер потерял форму, любитель выпивать и гулять, Грилиш туда же, поэтому оборона хромает, в центре Родри отсутствует, Де Брюйне хромой, Бернарду заметно сдал.
Но видимо сейчас самое время бросать камни в Гвардиолу.
Это как в Формуле - 1, нет темпа - нет побед!
Возрастных и уважаемых игроков вот так сразу не выкинешь, но этот сезон показывает, что нужно вовремя избавляться. Уокер потерял форму, любитель выпивать и гулять, Грилиш туда же, поэтому оборона хромает, в центре Родри отсутствует, Де Брюйне хромой, Бернарду заметно сдал.
Но видимо сейчас самое время бросать камни в Гвардиолу.
Кевин Де Брюйне так много выиграл со всеми составами «Манчестер Сити», что у него больше нет мотивации: это видно по его лицу (нет страсти)... Раньше он был бы на одном уровне с Салахом по количеству передач, а то и больше, но сейчас этого не увидишь. Бернарду Силве 30 лет, он не старше Кевина, но также не способен играть 90 минут... То же самое можно сказать и об Илкае.
Фоден может играть в другом составе, который будет перестроен. Эдерсона определенно нужно заменить, он допускает невынужденные ошибки. Средний возраст нынешнего состава, вероятно, составляет около 30 лет, а Премьер-лиге нужен темп.
Кевин Де Брюйне так много выиграл со всеми составами «Манчестер Сити», что у него больше нет мотивации: это видно по его лицу (нет страсти)... Раньше он был бы на одном уровне с Салахом по количеству передач, а то и больше, но сейчас этого не увидишь. Бернарду Силве 30 лет, он не старше Кевина, но также не способен играть 90 минут... То же самое можно сказать и об Илкае.
Фоден может играть в другом составе, который будет перестроен. Эдерсона определенно нужно заменить, он допускает невынужденные ошибки. Средний возраст нынешнего состава, вероятно, составляет около 30 лет, а Премьер-лиге нужен темп.