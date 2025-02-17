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вчера, 10:16

«Манчестер Сити» готовится к революционным изменениям в составе на следующий сезон. Главный тренер «горожан» принял радикальное решение расстаться с тремя самыми авторитетными футболистами команды. Речь идёт о полузащитниках , и . Причины, стоящие за этими шагами, связаны как с возрастом и физическим износом некоторых игроков, так и с необходимостью обновления проекта для продолжения выступлений на высшем уровне.

Гюндоган не оказал ожидаемого влияния, и его окончательный уход из «Манчестер Сити» уже был запланирован. Случай с Де Брюйне более поразителен. В свои 33 года бельгиец остаётся одним из лучших полузащитников в мире, но в последнее время ему мешают травмы. Поскольку его контракт заканчивается в 2026 году, клуб считает, что пришло время продать его, пока его рыночная стоимость не упала. Наиболее вероятным местом назначения Де Брюйне является Саудовская Аравия, где несколько клубов готовы предложить ему астрономический контракт. С другой стороны, Бернарду Силва был ключевым игроком для Гвардиолы, но в течение нескольких сезонов он хотел уйти. Португалец был в поле зрения «Барселоны» и ПСЖ , его уход кажется вопросом времени. В «Манчестер Сити» уже предполагают, что это будет последний год португальца в клубе.

Также под вопросом будущее ещё одного полузащитника «горожан» Фила Фодена . Хотя в последние годы он был одним из самых важных игроков «Манчестер Сити», источники, близкие к клубу, говорят, что Гвардиола готов отпустить его, если поступит выгодное предложение, в частности речь идёт о 150 миллионах евро.