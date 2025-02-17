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В «Ливерпуле» определились с игроком, который заменит ван Дейка

вчера, 11:07

«Ливерпуль» нашёл замену для своего защитника Вирджила ван Дейка, который может уйти в конце сезона. На его место был выбран Рональд Араухо, игрок обороны «Барселоны», за которого «красные» были бы готовы предложить 60 миллионов евро.

Стиль игры «Ливерпуля» основан на высокой линии защиты, давлении и скоростных переходах. Араухо идеально вписался бы в такую систему. Его агрессивность, способность чтения игры и лидерские качества делают его идеальным кандидатом на замену ван Дейку, который в возрасте 33 лет может получить солидный контракт в другом месте.

«Барселона» не намерена легко расставаться с Араухо. Однако экономическое положение каталонцев остаётся сложным, и это может заставить клуб рассмотреть возможность продажи уругвайца, если предложение «Ливерпуля» достигнет 60 миллионов евро или более.

Также интерес к Араухо проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:17
любой может заменить вандейка
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:43
Он резкий но бесхитростный, против него 2-3 защитника встают и всё. Когда с Салахом такое происходит, он ещё может поумерить пыл, трусцой попередвигаться подумать что-то там, а Диас бросается на всех как Россомаха, когда получается, выходит эффектно, как в начале сезона, но процент успеха уж слишком низкий. Если и правда хочет в Барсу, пускай идёт, возраст подступает уже, через пару лет резкости поубавится и вообще никуда не сплавишь, а в контексте обмена на Араухо вполне себе можно рассмотреть
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 13:23
да, было время, феерил в апл, показывал футбол около уровня праймового Мане. но, к сожалению, в последние месяца показывает уровень очень посредственный.
может, тренер не той позиции его вставит?))
пора завязывать ставить Диаса ЦФ. он там просто нулевой.
помним, как Диас был в лютом огне в начале сезона. наверно, тогда Деку начал присматривать за ним внимательно)) тогда казалось что Слот научил его моменты реализовывать достаточно стабильно. но все на короткий период вспышка.
в 2025 году пока 0+0. игроку 28 лет, контракт до 27 года.
короче, летом последняя возможность пристроить за вменяемые деньги, надо пользоваться. кто знает, Флик найдет к нему свой подход.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:12
Надо искать в Саутгемптоне, и ВанДейк, и Люк Шо оттуда, это кузница кадров! А ещё был такой Мане…разорили Святых!
112910415
112910415
вчера в 13:02
всё возможно, главное - раскошеливаться !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:53
Отличная мысль! Диас молодец и спасибо ему, но временами думается что без балды он - прёт на защитников как шар в боулинге, прокатывает далеко не всегда, даже больше нет чем да. Хз, можт потому что АПЛ, а в Ла лиге от такого натиска могут и обо5раться
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:30
Барса хочет Луиса Диаса.
наверно, клубам стоит договорится по обмену игроков.
с доплатой Ливерпуля)) все таки им защитник нужней больше всего.
но и Барсе ЛД очень пригодится. Диас хорошо чувствует линию офсайда и его легкость позволяет ему освобождаться от опеки.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:16
Да но не за 60 млн!Слишком мало!При стоимости 55 млн и контрактом до 2031 года это очень мало!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:39
Ливерпуль прав. Араухо достойный вариант.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:31
Чего-то не сильно...
Защитник неплохой, но не тот, кто может всех оборонцев в линию построить как ВВД, отнюдь. К тому же, после таких заявлений Барса аукцион устроит, "догоним до сотки!" будет называться.
Тама в Лиге 1 были неплохие варианты, молодые высокие темнокожие мужчины, по типу Конате, у Догов кажется, лень сейчас искать... 30 млн за такой образец хотят. Вот надо такого брать, ВВД еще на сезон продлевать и пусть тот ему шнурки завязывает
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 11:31
Я думал идеально подошел бы Абена
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:29
Замена достойная, но Флик не отпустит (и правильно сделает).
mn56xdqssx9f
mn56xdqssx9f
вчера в 11:23
Сделка ещё не состоялась,а замену уже нашли
shur
shur
вчера в 11:22
...и ещё...!
shur
shur
вчера в 11:22
...Я обратил внимание,как всё таки много ребят одарённых,прославленных за тридцать с хвостиком!
Раньше только за Роном с Лео следили,каждый шаг,каждый
пук,как будто этих ребят и не было,обидно! Но вот пришло и их время,целое хорошее поколение сходит на нет,печально!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:22
Так он травматичный
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:11
"Достигнет 60 миллионов евро или более" - Наверное лучше всё таки более...)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:09
Он же травматик…поэтому в Челси нужнее 😁
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