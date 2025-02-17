В «Ливерпуле» определились с игроком, который заменит ван Дейка

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вчера, 11:07

«Ливерпуль» нашёл замену для своего защитника , который может уйти в конце сезона. На его место был выбран , игрок обороны «Барселоны», за которого «красные» были бы готовы предложить 60 миллионов евро.

Стиль игры «Ливерпуля» основан на высокой линии защиты, давлении и скоростных переходах. Араухо идеально вписался бы в такую систему. Его агрессивность, способность чтения игры и лидерские качества делают его идеальным кандидатом на замену ван Дейку, который в возрасте 33 лет может получить солидный контракт в другом месте.

«Барселона» не намерена легко расставаться с Араухо. Однако экономическое положение каталонцев остаётся сложным, и это может заставить клуб рассмотреть возможность продажи уругвайца, если предложение «Ливерпуля» достигнет 60 миллионов евро или более.

Также интерес к Араухо проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».