В «Ливерпуле» определились с игроком, который заменит ван Дейка

«Ливерпуль» нашёл замену для своего защитника Вирджила ван Дейка, который может уйти в конце сезона. На его место был выбран Рональд Араухо, игрок обороны «Барселоны», за которого «красные» были бы готовы предложить 60 миллионов евро.
Стиль игры «Ливерпуля» основан на высокой линии защиты, давлении и скоростных переходах. Араухо идеально вписался бы в такую систему. Его агрессивность, способность чтения игры и лидерские качества делают его идеальным кандидатом на замену ван Дейку, который в возрасте 33 лет может получить солидный контракт в другом месте.
«Барселона» не намерена легко расставаться с Араухо. Однако экономическое положение каталонцев остаётся сложным, и это может заставить клуб рассмотреть возможность продажи уругвайца, если предложение «Ливерпуля» достигнет 60 миллионов евро или более.
Также интерес к Араухо проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Защитник неплохой, но не тот, кто может всех оборонцев в линию построить как ВВД, отнюдь. К тому же, после таких заявлений Барса аукцион устроит, "догоним до сотки!" будет называться.
Тама в Лиге 1 были неплохие варианты, молодые высокие темнокожие мужчины, по типу Конате, у Догов кажется, лень сейчас искать... 30 млн за такой образец хотят. Вот надо такого брать, ВВД еще на сезон продлевать и пусть тот ему шнурки завязывает
Защитник неплохой, но не тот, кто может всех оборонцев в линию построить как ВВД, отнюдь. К тому же, после таких заявлений Барса аукцион устроит, "догоним до сотки!" будет называться.
Тама в Лиге 1 были неплохие варианты, молодые высокие темнокожие мужчины, по типу Конате, у Догов кажется, лень сейчас искать... 30 млн за такой образец хотят. Вот надо такого брать, ВВД еще на сезон продлевать и пусть тот ему шнурки завязывает
наверно, клубам стоит договорится по обмену игроков.
с доплатой Ливерпуля)) все таки им защитник нужней больше всего.
но и Барсе ЛД очень пригодится. Диас хорошо чувствует линию офсайда и его легкость позволяет ему освобождаться от опеки.
наверно, клубам стоит договорится по обмену игроков.
с доплатой Ливерпуля)) все таки им защитник нужней больше всего.
но и Барсе ЛД очень пригодится. Диас хорошо чувствует линию офсайда и его легкость позволяет ему освобождаться от опеки.