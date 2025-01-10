КДК РФС 13 января рассмотрит инцидент с бразильским игроком в футзале

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вчера, 12:58

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) Артур Григорьянц рассказал источнику о том, что инцидент в матче Суперлиги по футзалу между «Сибиряком» и «Норильским Никелем» будет рассмотрен в начале следующей недели.

Игра прошла 9 января в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 6:1. Как сообщил клуб из Норильска, бразильский футболист их команды Нандо подвергся оскорблениям с трибун, в связи с чем досрочно покинул площадку. «Сибиряк» отреагировал с заявлением, в котором отметил, что новосибирский клуб против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, а для прояснения ситуации проведёт встречу с болельщиками.