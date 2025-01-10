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КДК РФС 13 января рассмотрит инцидент с бразильским игроком в футзале

вчера, 12:58

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал источнику о том, что инцидент в матче Суперлиги по футзалу между «Сибиряком» и «Норильским Никелем» будет рассмотрен в начале следующей недели.

Игра прошла 9 января в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 6:1. Как сообщил клуб из Норильска, бразильский футболист их команды Нандо подвергся оскорблениям с трибун, в связи с чем досрочно покинул площадку. «Сибиряк» отреагировал с заявлением, в котором отметил, что новосибирский клуб против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, а для прояснения ситуации проведёт встречу с болельщиками.

Рассмотрим случай в понедельник, приглашены представители обоих клубов и сам Нандо.

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Источник: matchtv.ru
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Capral
Capral
вчера в 13:11, ред.
Много лет смотрел миник, когда еще минифутбольное московское Динамо играло, но подобных случаев не припомню. Возможно и были инциденты, но с площадки никто не уходил. Потасовки были и серьезные, как на пример в решающей игре между Динамо и Югрой в 2017г., но было это- чисто игровое столкновение... А вот Абрамовичу, игроку Тюмени, иногда кричали с трибун антисемитские оскорбления и никто особо не обращал на это внимание.

Нандо помню, в Динамо играл, очень техничный игрок, но несколько туповатый. А вообще, очень часто приходилось слышать клич от болельщиков: "Русские вперед"!, и это, в то время, когда в этой команде, русских было несколько человек, остальные негры...)))
Гость
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