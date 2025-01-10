ПМФК «Сибиряк» встретится с болельщиками по эпизоду с бразильским игроком

Пресс-служба новосибирского мини-футбольного клуба «Сибиряк» опубликовала заявление по ситуации, произошедшей в матче Суперлиги с «Норильским Никелем».
Ранее команда из Норильска сообщила об оскорблениях бразильского игрока своей команды Нандо.
В концовке матча с «Норильским Никелем» произошёл эпизод между болельщиками нашего клуба и Нандо, который повлёк уход футболиста с площадки.
За всю историю «Сибиряка» цвета нашего клуба защищали многие легионеры, которые всегда были любимцами новосибирской публики и чувствовали себя в Новосибирске как дома. За всё время выступления в Суперлиге наши болельщики зарекомендовали себя как те, кто поддерживает именно клуб и его футболистов, и ни разу не были замечены в скандалах.
ПМФК «Сибиряк» категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, мы считаем их недопустимыми ни в каком виде. Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода, мы обязательно проведём встречу с болельщиками для прояснения ситуации, для изучения и детализации всех обстоятельств мы запросили у лиги подтверждающие видеоматериалы по данной ситуации, готовы оказать всестороннюю помощь Суперлиге и РФС в разборе этого момента.