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ПМФК «Сибиряк» встретится с болельщиками по эпизоду с бразильским игроком

вчера, 12:23

Пресс-служба новосибирского мини-футбольного клуба «Сибиряк» опубликовала заявление по ситуации, произошедшей в матче Суперлиги с «Норильским Никелем».

Ранее команда из Норильска сообщила об оскорблениях бразильского игрока своей команды Нандо.

В концовке матча с «Норильским Никелем» произошёл эпизод между болельщиками нашего клуба и Нандо, который повлёк уход футболиста с площадки.

За всю историю «Сибиряка» цвета нашего клуба защищали многие легионеры, которые всегда были любимцами новосибирской публики и чувствовали себя в Новосибирске как дома. За всё время выступления в Суперлиге наши болельщики зарекомендовали себя как те, кто поддерживает именно клуб и его футболистов, и ни разу не были замечены в скандалах.

ПМФК «Сибиряк» категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, мы считаем их недопустимыми ни в каком виде. Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода, мы обязательно проведём встречу с болельщиками для прояснения ситуации, для изучения и детализации всех обстоятельств мы запросили у лиги подтверждающие видеоматериалы по данной ситуации, готовы оказать всестороннюю помощь Суперлиге и РФС в разборе этого момента.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:24
Так сложно остановится в ненависти. Узбеков и таджиков ненавидят, а тут вообще черный...
shlomo
shlomo
вчера в 12:51
Я уж думал, таких дикарей-имбецилов уже не осталось... ладно, я могу понять ненависть к мигрантам...но бразилец каким боком... выловить таких, наказать по полной программе ....и пусть теперь Сибиряк при пустых трибунах играет, раз у них фанаты такие, а лучше годик, вообще на нейтральном поле пусть поиграют.
sv_1969
sv_1969 ответ tz5fgwvtvjy9 (раскрыть)
вчера в 12:38
Ну а что он может ещё сказать
tz5fgwvtvjy9
tz5fgwvtvjy9
вчера в 12:31
В общем пошла в ход дипломатия.
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