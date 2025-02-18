Ямаль провёл 100 матчей на профессиональном уровне

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль принял участие в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0).
Это 83-я игра футболиста в футболке «блауграны». Помимо этого, в активе игрока 17 поединков за сборную Испании. За этот период Ламин забил 21 гол и отдал 28 голевых передач.
У Ямаля 100 матчей на профессиональном возрасте, сейчас нападающему 17 лет и 220 дней.
Всё очень вкусно выглядит!!!
Всё очень вкусно выглядит!!!
five o,clock, Старина...!!!
five o,clock, Старина...!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
амплуа , в последнее время его мне напоминал - Бензема, после ухода Рона, всё для команды,всё для победы,..А тут сплошные сопли,пока...!!!
амплуа , в последнее время его мне напоминал - Бензема, после ухода Рона, всё для команды,всё для победы,..А тут сплошные сопли,пока...!!!
P.S. Последняя информация такова...Фати получил карт бланш от Флика. А раз так, то восстановление его формы - лишь вопрос времени. И вот тогда у Ямы , по всей вероятности, будет конкурент в команде. Понтов у Ямы уж точно поубавится. Фати - технически одарённый футболист, поэтому подождёмс.
P.S. Последняя информация такова...Фати получил карт бланш от Флика. А раз так, то восстановление его формы - лишь вопрос времени. И вот тогда у Ямы , по всей вероятности, будет конкурент в команде. Понтов у Ямы уж точно поубавится. Фати - технически одарённый футболист, поэтому подождёмс.
провёл, а вот чтобы на уровне,сорян ! Что не пас,то мимо партнёра,что не передача то в никуда! Не заменили наверное из за
100-ой игры,статистика дороже!
провёл, а вот чтобы на уровне,сорян ! Что не пас,то мимо партнёра,что не передача то в никуда! Не заменили наверное из за
100-ой игры,статистика дороже!
Пожелаю удачи в дальнейшем и ещё много хороших игр
Пожелаю удачи в дальнейшем и ещё много хороших игр