Ямаль провёл 100 матчей на профессиональном уровне

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вчера, 08:39

Нападающий «Барселоны» принял участие в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0).

Это 83-я игра футболиста в футболке «блауграны». Помимо этого, в активе игрока 17 поединков за сборную Испании. За этот период Ламин забил 21 гол и отдал 28 голевых передач.

У Ямаля 100 матчей на профессиональном возрасте, сейчас нападающему 17 лет и 220 дней.