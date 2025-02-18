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Ямаль провёл 100 матчей на профессиональном уровне

вчера, 08:39

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль принял участие в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0).

Это 83-я игра футболиста в футболке «блауграны». Помимо этого, в активе игрока 17 поединков за сборную Испании. За этот период Ламин забил 21 гол и отдал 28 голевых передач.

У Ямаля 100 матчей на профессиональном возрасте, сейчас нападающему 17 лет и 220 дней.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:52
Взаимно, Дружище, взаимно!!!!!!!)))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:47
...кто бы знал,как мне приятно тебя слышать! Здоровья,братушка!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:41
Какао не люблю, а кофе пить давление не позволяет. Но тебе- приятного аппетита, Старина!!!)))
Всё очень вкусно выглядит!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:39
...да Я то про Мишеля и Карима и про их сходстве...ну ладно, у меня
five o,clock, Старина...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:28
Я думаю, Рона, никто не заменит и никогда!!!!!!! Он- Один!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 15:53
Расти большой и сильный! Главное - без травм!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:33
..абсолютно, Я могу сравнить по значимости,не по
амплуа , в последнее время его мне напоминал - Бензема, после ухода Рона, всё для команды,всё для победы,..А тут сплошные сопли,пока...!!!
Vilar
Vilar
вчера в 13:08
Так и Пеле догонит...
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:02
Более чем достойный результат для такого возраста...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:56
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:54
Ах, да!!! Вот, дурья бошка!!! Ну конечно!!! Вот, Макс- что значит старость!!!)))))))))))))))))))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:52
Платини Марадонович ! Как ты мог забыть ??!!))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:51
Вообще-то, я не про Платини говорил, если ты заметил.))) Но уж если вспомнили про него, то сравнение не в тему, абсолютно. Разные стили игры, разная техника и обращение с мячом, и в конце концов- разное предназначение. Ямаль, в большей степени- индивидуалист, техничный, быстрый неплохо видящий поле, но индивидуалист. Платини- командный игрок, я бы даже сказал социально-общественный, игравший, исключительно на команду, и будучи- неподражаемым дирижёром!!! Поэтому, на мой взгляд- сравнение не очень удачное...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:44, ред.
Не, Вить. Там "Платини" и рядом не стоит. Яма - талант безмерный..., а вот куда его Судьба заведёт, одному Богу известно.

P.S. Последняя информация такова...Фати получил карт бланш от Флика. А раз так, то восстановление его формы - лишь вопрос времени. И вот тогда у Ямы , по всей вероятности, будет конкурент в команде. Понтов у Ямы уж точно поубавится. Фати - технически одарённый футболист, поэтому подождёмс.
Capral
Capral
вчера в 11:38
Мне, Ямаль, всё больше начинает напоминать Хвичку: увлекается обводкой, дриблингом, партнеров не замечает, теряет мяч и тп. Слишком много авансов ему выдают, не рановато ли- зелёному сопляку столько оваций...?
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 10:11
Главное - губы не распускай и не факай. А брекеты это временно.. ☝️😀😁
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 10:06
Радость -то какая!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:52
Классный паренёк и пусть ему повезёт , а не словит звезду ... .
shur
shur
вчера в 09:40
...не видел первого тайма,но одно что могу сказать, провести то Он
провёл, а вот чтобы на уровне,сорян ! Что не пас,то мимо партнёра,что не передача то в никуда! Не заменили наверное из за
100-ой игры,статистика дороже!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:16
У Ямаля есть первый рекорд.Поздравляем !!!
Вещий
Вещий
вчера в 08:54
100 матчей во взрослом футболе в 17 лет - это что-то на фантастическом уровне.... Главное, чтобы Ламин был здоров и обошелся без серьезных травм !
vptprwf7x7ns
vptprwf7x7ns
вчера в 08:45
500 матчей за карьеру точно переплюнет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:41
Чё опять какой-то там рекорд?)
Пожелаю удачи в дальнейшем и ещё много хороших игр
Гость
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