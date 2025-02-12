Гирасси повторил достижение Левандовского и Холанда

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сегодня, 10:43

Нападающий дортмундской «Боруссии» забил десять мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он повторил рекорд по количеству голов за «шмелей» в одном сезоне ЛЧ . Ранее такое удавалось только нападающим Роберту Левандскому (сезон 2012/2013) и Эрлингу Холанду (сезон 2020/2021).

Также Гирасси стал самым результативным игроком дортмундцев в одном сезоне Лиги чемпионов, добавив к своим десяти голам три результативных передачи.