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Гирасси повторил достижение Левандовского и Холанда

сегодня, 10:43
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Сехру Гирасси забил десять мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он повторил рекорд по количеству голов за «шмелей» в одном сезоне ЛЧ. Ранее такое удавалось только нападающим Роберту Левандскому (сезон 2012/2013) и Эрлингу Холанду (сезон 2020/2021).

Также Гирасси стал самым результативным игроком дортмундцев в одном сезоне Лиги чемпионов, добавив к своим десяти голам три результативных передачи.

Напомним, вчера в первом стыковом матче ЛЧ «Боруссия» уверенно переиграла «Спортинг».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:58
Шмель ! )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:47
Дортмунд настоящий хищник в лиге чемпионов. И Гирасси хорош.
Гость
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