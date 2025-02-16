Сафонов получил одну из самых высоких оценок за матч от Sofascore

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил оценку 8,1 от портала спортивной статистики Sofascore за матч с «Тулузой» (1:0).
Это второй рейтинг в составе парижан. Самый высокий получил полузащитник Фабиан Руис — 8,4.
|Тулуза0 : 1Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил оценку 8,1 от портала спортивной статистики Sofascore за матч с «Тулузой» (1:0).
Это второй рейтинг в составе парижан. Самый высокий получил полузащитник Фабиан Руис — 8,4.
но вся борьба впереди !
но вся борьба впереди !