Сафонов получил одну из самых высоких оценок за матч от Sofascore

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вчера, 15:58

Вратарь ПСЖ получил оценку 8,1 от портала спортивной статистики Sofascore за матч с «Тулузой» (1:0).

Это второй рейтинг в составе парижан. Самый высокий получил полузащитник Фабиан Руис — 8,4.