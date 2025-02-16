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Сафонов получил одну из самых высоких оценок за матч от Sofascore

вчера, 15:58
ТулузаЛоготип футбольный клуб Тулуза0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил оценку 8,1 от портала спортивной статистики Sofascore за матч с «Тулузой» (1:0).

Это второй рейтинг в составе парижан. Самый высокий получил полузащитник Фабиан Руис — 8,4.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:13, ред.
С самого его появления в ПСЖ, когда объявили что у главного тренера нет предпочтения к кому то из вратарей, я пророчил Матвею проявления своих качеств и завоевание первого номера в воротах. Но что то пошло не так и борьба за первый номер затянулась.
протон
протон ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:41
5 из 10 игр Сафонова в «ПСЖ» сухие друг. Я честно положа свою руку на сердце ему желаю всего наилучшего, всё в его руках, будет сдавать, будем критиковать) А ведь говорили что вообще играть не будет!
lotsman
lotsman
вчера в 17:50
Это оценка за этот матч. Желательно получить высокую оценку за весь чемпионат, но у Матвея, к сожалению, не так много сыгранных матчей, всего 6.
протон
протон ответ ft3wg2vcu6gn (раскрыть)
вчера в 17:36
Не думаю что станет основным вратарем, несмотря на наличие Сафонова, арабский лягушатник хочет приобрести топового вратаря вместо Доннаруммы. А с другой стороны всё в руках Сафонова как он себя покажет в дальнейшем.
112910415
112910415
вчера в 17:29
браво !
но вся борьба впереди !
ft3wg2vcu6gn
ft3wg2vcu6gn
вчера в 16:41
Это хорошо, скоро станет основным вратарем очень богатого клуба.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:32
Это хорошо!Но главное больше играть
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