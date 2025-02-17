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«Зенит» — лидер первой части сезона РПЛ по проценту выигранных единоборств

вчера, 12:46

«Ахмат» — лидер первой части сезона РПЛ по количеству выигранных единоборств (1649). Также в первую тройку входят махачкалинское «Динамо» (1634) и «Ростов» (1621). Наименьшее количество единоборств выиграли «Крылья Советов» (1294).

А лидером первой части сезона РПЛ по проценту выигранных единоборств является «Зенит» (54%). 53% выигранных единоборств имеют «Спартак» и «Ростов», 52% у московского «Динамо» и ЦСКА. Наименьший процент выигранных единоборств у «Акрона», «Пари НН» и «Крыльев Советов» (по 47%).

«Зенит» — лидер первой части сезона РПЛ по проценту выигранных единоборств

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:42
Футбольное поле не татами и лидерство определяется количеством выигранных матчей и забитых голов.
Хиромант
Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:19
- Борцы - да, лучшие. А речь идёт о футболе... Это... немного другой вид спорта...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ j8p338uu6gwr (раскрыть)
вчера в 13:34
Ты хотел сказать, что Зенит выиграл больше всех единоборств на трансферном рынке ? Соглашусь. Но это заслуга бюджета РФ, а не Зенита.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:25
Всё это в конечном итоге не имеет никакого значения, а решают в футболе всё только голы забитые в чужие и не пропущенные в свои
j8p338uu6gwr
j8p338uu6gwr
вчера в 13:06
Зенит самая сильная команда во всем.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:56
Я думал борцы у нас в Махачкале)) но они не сильно отстали)
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