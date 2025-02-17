«Зенит» — лидер первой части сезона РПЛ по проценту выигранных единоборств

«Ахмат» — лидер первой части сезона РПЛ по количеству выигранных единоборств (1649). Также в первую тройку входят махачкалинское «Динамо» (1634) и «Ростов» (1621). Наименьшее количество единоборств выиграли «Крылья Советов» (1294).
А лидером первой части сезона РПЛ по проценту выигранных единоборств является «Зенит» (54%). 53% выигранных единоборств имеют «Спартак» и «Ростов», 52% у московского «Динамо» и ЦСКА. Наименьший процент выигранных единоборств у «Акрона», «Пари НН» и «Крыльев Советов» (по 47%).