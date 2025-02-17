«Зенит» — лидер первой части сезона РПЛ по проценту выигранных единоборств

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вчера, 12:46

«Ахмат» — лидер первой части сезона РПЛ по количеству выигранных единоборств (1649). Также в первую тройку входят махачкалинское «Динамо» (1634) и «Ростов» (1621). Наименьшее количество единоборств выиграли «Крылья Советов» (1294).