Нгамалё: «Думаю, мы готовы к борьбе за чемпионство. У клуба есть характер»

Нападающий московского «Динамо» прокомментировал готовность команды к борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне.

Готовы ли мы к борьбе за чемпионство? Думаю, да. Каждый в команде настроен на то, чтобы бороться за первое место. Сейчас на сборах мы закладываем в подготовке максимум для того, чтобы быть способными к этой борьбе. Важно, что у «Динамо» есть характер.