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Нгамалё: «Думаю, мы готовы к борьбе за чемпионство. У клуба есть характер»

вчера, 16:47

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал готовность команды к борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне.

Готовы ли мы к борьбе за чемпионство? Думаю, да. Каждый в команде настроен на то, чтобы бороться за первое место. Сейчас на сборах мы закладываем в подготовке максимум для того, чтобы быть способными к этой борьбе. Важно, что у «Динамо» есть характер.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 19:31
Кака раз с характером есть проблемы, очень часто плывут, да и в прошлый сезон не золотой как раз из-за недостатка характера в главной игре с Краснодаром. Но хотелось бы увидеть этот самый чемпионский характер уже
Capral
Capral
вчера в 18:04
Учитывая то, в каком состоянии находится Зенит- главный фаворит чемпионата, то, интервью нигера не кажется мне очень наивным. Фактически, любой из первой пятерки может претендовать на чемпионство, поскольку, оно, как и в прошлом сезоне- валяется на обочине, и надо только первым, успеть его поднять. Чрезмерные кадровые усиления Спартака и Зенита, пока, меня больше пугают и настораживают, нежели убеждают в своей правоте. А все тренеры первой пятёрки, в принципе- в одной весовой категории. Из этого следует, что слова Нгамальо, вполне объективны, и в определенной степени близки к истине.
Billagon
Billagon
вчера в 17:50
В прошлом году упустили свой шанс, в этом году не светят даже медали.
112910415
112910415
вчера в 17:47
безумству храбрых поём мы песню !
баск
баск
вчера в 17:38
Муми хороший парень, и интервью очень славненькое, из которого эта выдержка,
но болтать, как известно- не мешки ворочать.
Посмотрим, как будут это делать..)
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:35
Только время покажет есть ли характер
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:19
Нгамале сказал и сразу же забыл свои слова. Лично я не верю в способность Динамо вмешаться в борьбу за золотые медали. Я думаю, время лишь подтвердит мою правоту... А игроку нужно будет напомнить его фантазии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:51
Слабо верится, но удачи пожелаю)))
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