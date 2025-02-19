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Тикнизян: «Почему не перешёл в „Зенит“? За деньги игровое время не купить»

вчера, 12:05

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил почему, отказался от перехода в «Зенит».

Во время переговоров я понял, что это очень принципиальный клуб. Клуб с большой историей, клуб больших достижений. Но есть вещи, которые в наше время не купить за деньги, как, например, игровое время на поле. Когда я понял, что там очень принципиальная позиция, то решил, что у меня не будет будущего в футбольном плане. А вот если смотреть с точки зрения финансов, то, конечно... Но я и так счастлив и доволен тем, что имею в «Локомотиве». Поэтому за ту неделю, что шли переговоры по личному контракту, я принял решение, что остаюсь в клубе.

Я условия запросил не катастрофически большие, как об этом писали, но больше тех, что мне предлагали. И мне было важно посмотреть, будут ли со мной дальше их обсуждать, показывая тем самым, что действительно во мне заинтересованы как в футболисте. И, получив отрицательный ответ несколько раз, я понял, что клубу просто нужно залатать дырку на этой позиции – взять человека в обойму. Им не нужен был футболист, который усилит их здесь и сейчас, потому что на этой позиции есть высококлассный, топовый по меркам нашего чемпионата левый защитник Дуглас Сантос. Когда я это понял, то никаких сомнений не осталось. Скажу честно: отказываться от тех денег, что были предложены, тоже было тяжело. Потом случались моменты, когда немножко расстраивало, что ты не можешь позволить своей семье то, что хотел годами. Но на дистанции, уверен, все это будет.

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Все комментарии
dqhyk3rzt7zx
dqhyk3rzt7zx
вчера в 23:43
Тикнизян игрок уровня средней команды РПЛ, то что он до сих пор в Локомотиве, это его удача.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:44
    Pahutill1982
    Pahutill1982
    вчера в 20:49
    В наше время - за его поступок он достоин УВАЖЕНИЕ !!!
    Александр Валяев
    Александр Валяев
    вчера в 20:10
    Для себя он сделал правильный выбор
    nubom
    nubom
    вчера в 17:00
    Любопытно, что Педро играя за Зенит, полностью провел на поле 90 минут только в трех матчах, но это не помешало ему стать чемпионом Южной Америки (U-20) и лучшим игроком сборной Бразилии…
    112910415
    112910415
    вчера в 16:40
    подумал и решил ... всё верно
    adekvat
    adekvat
    вчера в 16:22
    В том то и дело, усилит. Если нет то лавка ждет, по этому и не перешел.
    Kuvan
    Kuvan
    вчера в 15:50
    Тикнизян в Локомотиве еле тянет, какой там Зенит?
    Футболист с 1 подъезда
    Футболист с 1 подъезда
    вчера в 15:20, ред.
    Зачем вообще идти в Зенит?! ... Зенит - это такая Саудовская Аравия российского чемпионата. Только за деньгами, получается. Денег дофига, в клуб напихали лучших из тех, кто хочет играть в РПЛ. Но толку никакого, ещё умудряются в кризисах каких-то оказываться.
    За деньги, конечно, можно подумать было. Но, у Наира, видимо, в приоритетах развитие и игра, а не просто "быть в Зените"...
    ZenCh1
    ZenCh1
    вчера в 15:09
    Ну и хорошо, копи на то, что хотел годами в Локомотиве
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:44
    Сам трезво оценил свои возможности - он не уровень Зенита.
    На деньги конечно облизнулся, но "близок локоток да не укусишь".
    lotsman
    lotsman
    вчера в 14:26
    Запросил больше, чем предлагали и получив НЕСКОЛЬКО раз отказ решил, что за те деньги, какие предлагали не куплюсь и буду всем говорить, что меня не купишь.)))
    Guzhel
    Guzhel
    вчера в 13:34
    Если бы Тикнизян был уверен, что способен играть в Зените, рванул бы туда сходу, а так это все слова.
    5sg99sxtmxfb
    5sg99sxtmxfb
    вчера в 13:28
    Тикнизян понял, что в Зените о нем просто забудут, там таких много.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 13:23
    Я думаю правда где-то посередине))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 13:00
    Верно мыслить Наир. Футбол главное)) а всех денег не заработать
    LOpp
    LOpp
    вчера в 12:48
    очень мало таких футболистов, которые между деньгами и игровым временем выберут последнее.
    Поэтому респект Тикнизяну.
    Арбалет
    Арбалет
    вчера в 12:38
    Просто в Зените он даже на лавку не годился с таким уровнем игры.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 12:20
    Ну что... просто не захотел трудиться и доказывать что он лучше тех кто играет
    sihafazatron
    sihafazatron ответ trygf28q93cw (раскрыть)
    вчера в 12:10
    А может зенит не был готов удовлетворить его финансовые аппетиты?)
    trygf28q93cw
    trygf28q93cw
    вчера в 12:08
    Прост испугался конкуренции и даже деньги не смогли это пересилить.
    Гость
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