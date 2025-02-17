Жемалетдинов рассказал, как уходил из «Локомотива»

Полузащитник ЦСКА рассказал, как уходил из «Локомотива».

Под конец контракта понял, что надо уходить. Насколько знаю, мне его и не предлагали, а если и предлагали, то совсем неуважительный. Смысл мне оставаться, если в меня в команде не верят?

Ни к кому никаких претензий нет. Меня не видели в составе — это их право. Я оказался не нужен команде, такое бывает.