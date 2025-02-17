Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, как уходил из «Локомотива».
Под конец контракта понял, что надо уходить. Насколько знаю, мне его и не предлагали, а если и предлагали, то совсем неуважительный. Смысл мне оставаться, если в меня в команде не верят?
Ни к кому никаких претензий нет. Меня не видели в составе — это их право. Я оказался не нужен команде, такое бывает.
Напомним, за «Локомотив» Жемалетдинов сыграл 155 матчей (23 гола и 25 ассистов). В текущем сезоне в составе ЦСКА 28-летний атакующий полузащитник провёл 17 игр, в которых забил один мяч и отдал две голевых передачи.
Ранее Жемалетдинов рассказал, как восстанавливался после разрыва ахилла.
Эпизодами мог сотворить фантастику, но по общей картине не тянул.
Зачем было Локо предлагать ему большой контракт, если постоянно из своей академии идёт подпитка молодых и более перспективных игроков, которые уже сейчас сильнее Рифата на голову, а то и две.
Ушёл в ЦСКА и там тоже не стал лидером и не показывает даже половины из себя прежнего.
Рифату желаю только удачи, ему всего 28 лет, может удастся перезапустить карьеру, но сейчас виден только регресс.
Эпизодами мог сотворить фантастику, но по общей картине не тянул.
Зачем было Локо предлагать ему большой контракт, если постоянно из своей академии идёт подпитка молодых и более перспективных игроков, которые уже сейчас сильнее Рифата на голову, а то и две.
Ушёл в ЦСКА и там тоже не стал лидером и не показывает даже половины из себя прежнего.
Рифату желаю только удачи, ему всего 28 лет, может удастся перезапустить карьеру, но сейчас виден только регресс.