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Жемалетдинов рассказал, как уходил из «Локомотива»

вчера, 14:44

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, как уходил из «Локомотива».

Под конец контракта понял, что надо уходить. Насколько знаю, мне его и не предлагали, а если и предлагали, то совсем неуважительный. Смысл мне оставаться, если в меня в команде не верят?

Ни к кому никаких претензий нет. Меня не видели в составе — это их право. Я оказался не нужен команде, такое бывает.

Напомним, за «Локомотив» Жемалетдинов сыграл 155 матчей (23 гола и 25 ассистов). В текущем сезоне в составе ЦСКА 28-летний атакующий полузащитник провёл 17 игр, в которых забил один мяч и отдал две голевых передачи.

Ранее Жемалетдинов рассказал, как восстанавливался после разрыва ахилла.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ euf35qquk7y4 (раскрыть)
вчера в 18:56
Конечно надо было в Зенит идти. Это очевидно.
112910415
112910415
вчера в 18:32
пока особой разницы не заметно
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:09
Справедливости ради надо заметить, что Рифат давно уже не был игроком стартового состава и по большей мере выходил на замены.
Эпизодами мог сотворить фантастику, но по общей картине не тянул.
Зачем было Локо предлагать ему большой контракт, если постоянно из своей академии идёт подпитка молодых и более перспективных игроков, которые уже сейчас сильнее Рифата на голову, а то и две.
Ушёл в ЦСКА и там тоже не стал лидером и не показывает даже половины из себя прежнего.
Рифату желаю только удачи, ему всего 28 лет, может удастся перезапустить карьеру, но сейчас виден только регресс.
euf35qquk7y4
euf35qquk7y4
вчера в 17:14
Стоит только заметить, что новый клуб не лучший вариант для такого игрока.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:54
Не предложили хороший контракт - уходи.
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