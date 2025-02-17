Черданцев: «У „Динамо“ нет чемпионского духа»

Известный комментатор выразил мнение, что московскому «Динамо» не хватает менталитета победителя.

После первой части сезона «Динамо» находится на четвертой позиции в таблице РПЛ .

У них играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа. Может быть, это по объективно‑историческим причинам. В команде немного людей, которые знают, что такое чемпионство. Клуб остается с приятным играющим футболом. Но в спорте приоритет отдают результату.