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Черданцев: «У „Динамо“ нет чемпионского духа»

вчера, 21:42

Известный комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что московскому «Динамо» не хватает менталитета победителя.

После первой части сезона «Динамо» находится на четвертой позиции в таблице РПЛ.

У них играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа. Может быть, это по объективно‑историческим причинам. В команде немного людей, которые знают, что такое чемпионство. Клуб остается с приятным играющим футболом. Но в спорте приоритет отдают результату.

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Все комментарии
fv4pufvrsym4
fv4pufvrsym4
сегодня в 01:21
Откуда взяться духу, когда у них нет таких спонсоров как у Зенита и Спартака
Billagon
Billagon
сегодня в 00:03
Откуда ему взяться, если они чемпионами России никогда не были.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:58
...абсолютно точно!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:56
Санёк, немного не в тему- ты смотришь футбол позорных барсуков, и то, как судит п.......р!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это ПОЗОРИЩЕ так судить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чистейший гол не засчитать, да еще и пенальти в ворота барсуков не поставить, который в точности по схожести был назначен в ворота Р/В!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И пусть после этого, барсуки, хоть заикнуться про то, как судят Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Просто слов НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:41
...ну тебя в Баню, Минхерц, Я хотел сделать вид, что это не твоя заметка,предыдущая, а ты сам проявился! Я в затруднительном положении,отвечать тебе или нет? Ну конечно,Да!!! Здравствуй дорогой!!!
shur
shur
вчера в 23:29
...ну хоть кто то высказался про известный Московский Клуб!
Его бы в раздевалку Ман Юнайтед, да чтоб по всем прошёлся! Но
сейчас не об этом! Новая история РПЛ абсолютно отличается от
той удивительной атмосферы накала борьбы в первенстве СССР!
Мало того, сейчас мы вообще не можем давать оценку качества игры команд лишённых всяческих международных турниров! А на
уровне внутреннего чемпа, в котором рулят иноземцы тренеруя и
играя предельно понятно и ясно! Во главе угла зарабатывание денег, о каком духе победителя идёт речь с людьми,которые не
то что думать по русски не могут, так и связать правильное предложение с трудом! В театрах,как в Храмах , весят фото (лики)
заслуженных людей, чтобы почитали историю...! Футбол в России -
наспех построенный бизнес! Но как не странно в провинции больше любят и посещают футбольнве матчи,за что низкий поклон!
Ещё раз скажу, от Великих Клубов остались только ромбики, буквочки "Т","Д", "Л", звёздочки ......!!!!!
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:58, ред.
Черданцев с лёгкостью навесил ярлык на Динамо...
на Черданцева ярлык навесил пользователь...бумеранг)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:51
Я говорю об оскорбительных эпитетах в его адрес, которые к нашему с вами мнению имеют опосредованное отношение. Можно же аргументированно доказать, что г-н Черданцев не прав, и в чём. А ярлык навесить на любого из нас много ума не надо.
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:43, ред.
Вы сами себе противоречите)...
пользователь может быть хочет быть категоричным и тоже высказывает свое мнение, но уже о Черданцеве...имеет право...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:30
Приятен нам Черданцев или нет, но он имеет право высказать своё мнение. Как и все мы. Ваши эпитеты к нему необоснованны. Все мы немного "базарные" бабы. Давайте не будем так категоричны..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:26
Доводы г-на Черданцева, основанные лишь на его личных домыслах. Однако он имеет право их привести.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:18
Черданцев? Это тот, кто очень часто ведёт себя как базарная баба? Зачем базарная баба рассуждает о чемпионском духе?
Capral
Capral
вчера в 22:07
Да простят меня Уважаемые Коллеги, но эту тему обойти стороной- просто не имел право!!! Ну во-первых, что значит на игру Динамо приятно смотреть? А на что, собственно смотреть- на пацанский футбол, безграмотный и примитивный? Да, есть пару человек- креативных умных и техничных, но и всё, остальные- просто смотрители... В ПЛ России, на сегодня, только две команды на футбол которых действительно приятно смотреть эстетически- Спартак и Краснодар. Обе команды комбинируют, играют технично и живут футболом. Конечно и у них полно проблем в организации игры, но их футбол привлекательный.

Что касается того, что у Динамо нет духа победителей и чемпионства. Согласен. А много ли сейчас среди болельщиков клуба, тех, кто видел последнее настоящее чемпионство Динамо?! Отвечу- единицы!!! Я- один из них, который, во многих подробностях помнит чемпионскую весну-76, прекрасный сезон-77 или серебрянный сезон-86!!! А кто, из так называемого руководства Динамо помнит, что нибудь памятное из незабываемых матчей команды 70-80x? НИКТО!!! Ни гафин, ни Пивоваров, никто. Вот поэтому, когда всё пересчитывается на деньги, при этом- забываются Великие традиции...

Ещё раз, Друзья, прошу простить за вторжение, но эта тема- мне особенна близка и драматична. Всем Здоровья, как нибудь, обязательно снова увидимся!!!!!!!)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:47
Черданцев: «У „Динамо“ нет чемпионского духа» - Зато от самого Жоры изрядно "попахивает"...)))
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