Черданцев: «У „Динамо“ нет чемпионского духа»

Известный комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что московскому «Динамо» не хватает менталитета победителя.
После первой части сезона «Динамо» находится на четвертой позиции в таблице РПЛ.
У них играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа. Может быть, это по объективно‑историческим причинам. В команде немного людей, которые знают, что такое чемпионство. Клуб остается с приятным играющим футболом. Но в спорте приоритет отдают результату.
Его бы в раздевалку Ман Юнайтед, да чтоб по всем прошёлся! Но
сейчас не об этом! Новая история РПЛ абсолютно отличается от
той удивительной атмосферы накала борьбы в первенстве СССР!
Мало того, сейчас мы вообще не можем давать оценку качества игры команд лишённых всяческих международных турниров! А на
уровне внутреннего чемпа, в котором рулят иноземцы тренеруя и
играя предельно понятно и ясно! Во главе угла зарабатывание денег, о каком духе победителя идёт речь с людьми,которые не
то что думать по русски не могут, так и связать правильное предложение с трудом! В театрах,как в Храмах , весят фото (лики)
заслуженных людей, чтобы почитали историю...! Футбол в России -
наспех построенный бизнес! Но как не странно в провинции больше любят и посещают футбольнве матчи,за что низкий поклон!
Ещё раз скажу, от Великих Клубов остались только ромбики, буквочки "Т","Д", "Л", звёздочки ......!!!!!
Его бы в раздевалку Ман Юнайтед, да чтоб по всем прошёлся! Но
сейчас не об этом! Новая история РПЛ абсолютно отличается от
той удивительной атмосферы накала борьбы в первенстве СССР!
Мало того, сейчас мы вообще не можем давать оценку качества игры команд лишённых всяческих международных турниров! А на
уровне внутреннего чемпа, в котором рулят иноземцы тренеруя и
играя предельно понятно и ясно! Во главе угла зарабатывание денег, о каком духе победителя идёт речь с людьми,которые не
то что думать по русски не могут, так и связать правильное предложение с трудом! В театрах,как в Храмах , весят фото (лики)
заслуженных людей, чтобы почитали историю...! Футбол в России -
наспех построенный бизнес! Но как не странно в провинции больше любят и посещают футбольнве матчи,за что низкий поклон!
Ещё раз скажу, от Великих Клубов остались только ромбики, буквочки "Т","Д", "Л", звёздочки ......!!!!!
на Черданцева ярлык навесил пользователь...бумеранг)...
на Черданцева ярлык навесил пользователь...бумеранг)...
пользователь может быть хочет быть категоричным и тоже высказывает свое мнение, но уже о Черданцеве...имеет право...
пользователь может быть хочет быть категоричным и тоже высказывает свое мнение, но уже о Черданцеве...имеет право...
Что касается того, что у Динамо нет духа победителей и чемпионства. Согласен. А много ли сейчас среди болельщиков клуба, тех, кто видел последнее настоящее чемпионство Динамо?! Отвечу- единицы!!! Я- один из них, который, во многих подробностях помнит чемпионскую весну-76, прекрасный сезон-77 или серебрянный сезон-86!!! А кто, из так называемого руководства Динамо помнит, что нибудь памятное из незабываемых матчей команды 70-80x? НИКТО!!! Ни гафин, ни Пивоваров, никто. Вот поэтому, когда всё пересчитывается на деньги, при этом- забываются Великие традиции...
Ещё раз, Друзья, прошу простить за вторжение, но эта тема- мне особенна близка и драматична. Всем Здоровья, как нибудь, обязательно снова увидимся!!!!!!!)))
Что касается того, что у Динамо нет духа победителей и чемпионства. Согласен. А много ли сейчас среди болельщиков клуба, тех, кто видел последнее настоящее чемпионство Динамо?! Отвечу- единицы!!! Я- один из них, который, во многих подробностях помнит чемпионскую весну-76, прекрасный сезон-77 или серебрянный сезон-86!!! А кто, из так называемого руководства Динамо помнит, что нибудь памятное из незабываемых матчей команды 70-80x? НИКТО!!! Ни гафин, ни Пивоваров, никто. Вот поэтому, когда всё пересчитывается на деньги, при этом- забываются Великие традиции...
Ещё раз, Друзья, прошу простить за вторжение, но эта тема- мне особенна близка и драматична. Всем Здоровья, как нибудь, обязательно снова увидимся!!!!!!!)))