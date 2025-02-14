Семак об игре с «Уралом»: «Очень плохой первый тайм»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с «Уралом» (3:1).

Очень плохой первый тайм, низкий по уровню и по качеству. Второй тайм гораздо лучше, было много моментов. Заслуженно победили, хорошие мячи забили, но игру, как я уже сказал, можно разделить: первый тайм плохой, а второй — гораздо лучше.