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Семак об игре с «Уралом»: «Очень плохой первый тайм»

вчера, 17:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с «Уралом» (3:1).

Очень плохой первый тайм, низкий по уровню и по качеству. Второй тайм гораздо лучше, было много моментов. Заслуженно победили, хорошие мячи забили, но игру, как я уже сказал, можно разделить: первый тайм плохой, а второй — гораздо лучше.

Команда отдохнет три дня, а потом начнется наш третий сбор, который мы проведем здесь же, в Абу-Даби. Уже после него мы вернемся в Петербург непосредственно перед официальным матчем против ЦСКА.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:34
Вполне естественны спад после недавно прошедшего турнира "звёзд" на югах, где пришлось напрягаться, чтобы его выиграть. Ребята не железные, и им просто необходим отдых. Как физический, так и эмоциональный.
adekvat
adekvat
вчера в 19:40
С ЦСКА и посмотрим кто и что, как и где и будет ли
Зенит чемпионом в этом году .
shlomo
shlomo
вчера в 18:05
Судя по тому что сказал Сергей... хорошо что хотя бы у Урала выиграли.
Гость
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