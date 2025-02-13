Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

1739439342

сегодня, 12:35

Sportico опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории вошли трое представителей футбола. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии , форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины , нападающий «Сантоса» Неймар, центрфорвард «Аль-Иттихада» , а также нападающий «Реала» .

1. Криштиану Роналду — 260 миллионов долларов (футбол).

2. Стефен Карри — 154 миллиона долларов (баскетбол).

3. Тайсон Фьюри — 147 миллионов долларов (бокс).

4. Лионель Месси — 135 миллионов долларов (футбол).

5-6. Леброн Джеймс — 133 миллиона долларов (баскетбол).

5-6. Неймар — 133 миллиона долларов (футбол).

7. Александр Усик — 122 миллиона долларов (бокс).

8. Карим Бензема — 116 миллионов долларов (футбол).

9. Килиан Мбаппе — 110 миллионов долларов (футбол).

10. Джон Рам — 106 миллионов долларов (гольф).