Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

Sportico опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.
В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории вошли трое представителей футбола. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, нападающий «Сантоса» Неймар, центрфорвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, а также нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
1. Криштиану Роналду — 260 миллионов долларов (футбол).
2. Стефен Карри — 154 миллиона долларов (баскетбол).
3. Тайсон Фьюри — 147 миллионов долларов (бокс).
4. Лионель Месси — 135 миллионов долларов (футбол).
5-6. Леброн Джеймс — 133 миллиона долларов (баскетбол).
5-6. Неймар — 133 миллиона долларов (футбол).
7. Александр Усик — 122 миллиона долларов (бокс).
8. Карим Бензема — 116 миллионов долларов (футбол).
9. Килиан Мбаппе — 110 миллионов долларов (футбол).
10. Джон Рам — 106 миллионов долларов (гольф).