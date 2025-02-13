Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансы

Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

сегодня, 12:35

Sportico опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории вошли трое представителей футбола. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, нападающий «Сантоса» Неймар, центрфорвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, а также нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

1. Криштиану Роналду — 260 миллионов долларов (футбол).

2. Стефен Карри — 154 миллиона долларов (баскетбол).

3. Тайсон Фьюри — 147 миллионов долларов (бокс).

4. Лионель Месси — 135 миллионов долларов (футбол).

5-6. Леброн Джеймс — 133 миллиона долларов (баскетбол).

5-6. Неймар — 133 миллиона долларов (футбол).

7. Александр Усик — 122 миллиона долларов (бокс).

8. Карим Бензема — 116 миллионов долларов (футбол).

9. Килиан Мбаппе — 110 миллионов долларов (футбол).

10. Джон Рам — 106 миллионов долларов (гольф).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКатарские инвесторы намерены купить «Тоттенхэм»
Сегодня, 12:00
МЮ может закрыть офис в Лондоне с целью оптимизации расходов
Сегодня, 10:09
Клубу РПЛ угрожает банкротство. Спонсор под следствием, а долги перевалят за миллиард рублей
Вчера, 16:45Roman Novikov в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
«Ман Юнайтед» сократит около 100 сотрудников в целях экономии
Вчера, 00:30
СлухиСовладелец «Рексхэма» и голливудский актёр может купить клуб МЛС
09 февраля
«Зенит» потратит на трансферы более 10 миллиардов рублей. «Спартак» уже побил клубный рекорд
09 февраляRoman Novikov в блоге Футбол и деньгиКомментарии12
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:22
Лучшему спортсмену лучшая зарплата, все справедливо! Кто на что на работал. Красава Рон!!👍 а гном даже в тройку не попал 😆👎
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:22
Цифры нереальные конечно для нас 🔥
cvgeubbb7trh
cvgeubbb7trh
сегодня в 14:56
Неймар получил огромные деньги ни за что, роналду хотя бы трудился на поле.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 14:55
Роник просто Космос!)
Мог и сам себе приплатить…))))
shur
shur ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 14:33
...одним глазом взглянуть бы на эти богатства,на старости лет,хотя.....не жили хорошо и привыкать не надо,так кажется люди говорят!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:13
Роналду завоевал право быть первым в этом почётном рейтинге. Почти все спортсмены заслуживают находиться в нём. Почему почти? Потому, что в случае с Неймаром большие деньги выброшены на ветер - промахнулся клуб Аль-Хиляль из Саудовской Аравии. Я думаю, Сантос тоже ошибся.
Икарус
Икарус ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 14:07
Нет, просто деньги-это единственное, в чем смысл идти в спорт большИх мук.Ибо все эти страдания, боль. операции, конкуренции, пот и кровь, имеют смысл только при больших деньгах.
Xrenobus
Xrenobus ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 14:03
Счастье его в пробирках.
112910415
112910415
сегодня в 14:02
счастья ему, большого и светлого
Xrenobus
Xrenobus ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 13:58
А все его обожатели смогут?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:35
А когда он небыл таковым .
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:35
Думаю в этом году Ней уже и в десятку этого рейтинга не войдёт
STVA 1
STVA 1 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 13:33
Простите конечно!Но разве в деньгах счастье измеряется! Знаю щас многие скажут что в их кол-ве!Но это же не так! Я никогда не хейтил ни Рона и не Лео!И всегда говорил что Рон сделал себя сам!Тому же Лео больше досталось талантом , в отличии от Рона! Думаю для него тоже главное семья и все такое! Рад за него если у него все хорошо в этом плане!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 13:33
Роналду еще в 41 год на чемпионат мира поедет, там забьет, зовоюет титул, расплачется и только тогда уйдет на пенсию.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:21, ред.
Неймар хорош конечно!!! Так разводить саудитов ещё уметь надо)) Ну и дельфин тоже хорош в этом плане
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:15
Если в богатстве измерялась бы человечность,совесть,тогда самые богатые люди самые наихудшие люди на земле.Помешалиь в деньгах все
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 13:03
Он заслужил это своим трудом и потом. Уверен почти все его хейтеры не смогут заработать за всю свою жизнь столько, сколько зарабатывает он за неделю
drug01
drug01
сегодня в 12:51
Вот молодец и игрок хороший и денег больше всех получает!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 