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Катарские инвесторы намерены купить «Тоттенхэм»

сегодня, 12:00

Группа катарских инвесторов проявляет интерес к приобретению контрольного пакета акций «Тоттенхэма».

Личности катарцев неизвестны, но источники сообщают, что это частные лица, а не государственная структура Qatar Sports Investment (QSI). Несмотря на это, представители клуба заявляют об отсутствии активных переговоров о продаже.

В случае успешного приобретения, инвесторы готовы предложить действующему председателю клуба Дэниэлу Леви долгосрочный контракт, с целью сохранить его на посту исполнительного директора и воспользоваться его опытом.

Один из рассматриваемых сценариев предусматривает заключение контракта с Леви на управление клубом, который сохранит силу даже в том случае, если компания Enic, владеющая 86,91% акций «Тоттенхэма», станет миноритарным акционером.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 13:11
Согласен, это не сильно изменит Тоттенхэм, а возможно шпоры станут мешком и вся магия как развиваюшегося клуба исчезнет. Деньги могут их испортить как манков, если безрассудно их будут тратить либо ставить высокие зарплаты.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 13:08
)))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:32
Это изменит конечно ТТХ, но с ФФП не так легко справиться, сейчас не реально как раньше за млрды игроков покупать в каждое Т/О, сколько бы у тебя денег не было. Вон Ньюкасл, у них денег много, но трансферы делают аккуратно, помимо того что это политика клуба, думаю больше всего- это беспокойство о Ффп.
112910415
112910415
сегодня в 12:20
... и Золушка станет прекрасной Принцессой !
wwarg3kr8jww
wwarg3kr8jww
сегодня в 12:04
Вполне возможный вариант, начнется скупка дорогих игроков по всему миру.
Гость
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