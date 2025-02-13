Катарские инвесторы намерены купить «Тоттенхэм»

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сегодня, 12:00

Группа катарских инвесторов проявляет интерес к приобретению контрольного пакета акций «Тоттенхэма».

Личности катарцев неизвестны, но источники сообщают, что это частные лица, а не государственная структура Qatar Sports Investment (QSI). Несмотря на это, представители клуба заявляют об отсутствии активных переговоров о продаже.

В случае успешного приобретения, инвесторы готовы предложить действующему председателю клуба долгосрочный контракт, с целью сохранить его на посту исполнительного директора и воспользоваться его опытом.

Один из рассматриваемых сценариев предусматривает заключение контракта с Леви на управление клубом, который сохранит силу даже в том случае, если компания Enic, владеющая 86,91% акций «Тоттенхэма», станет миноритарным акционером.