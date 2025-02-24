Дубль Хакими помог ПСЖ переиграть «Лион»

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сегодня, 00:42

«Лион» проиграл ПСЖ в поединке 23-го тура Лиги 1 (2:3).

На 53-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими открыл счёт в матче. На 59-й минуте Усман Дембеле увеличил преимущество своей команды. На 83-й минуте хавбек «Лиона» Райан Шерки отыграл один гол. На 85-й минуте Хакими оформил дубль. Точку в игре поставил полузащитник хозяев Корентен Толиссо на 90+2-й.