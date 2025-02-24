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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

Дубль Хакими помог ПСЖ переиграть «Лион»

сегодня, 00:42
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Лион» проиграл ПСЖ в поединке 23-го тура Лиги 1 (2:3).

На 53-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими открыл счёт в матче. На 59-й минуте Усман Дембеле увеличил преимущество своей команды. На 83-й минуте хавбек «Лиона» Райан Шерки отыграл один гол. На 85-й минуте Хакими оформил дубль. Точку в игре поставил полузащитник хозяев Корентен Толиссо на 90+2-й.

После этой игры «Лион» идет на 6-м месте (36 очков), ПСЖ находится на первой строчке (59 баллов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:04
Не ответил сразу, в баньке был....
Согласен...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:02
"Но однажды он был неприятно удивлен тем, что в какой-то момент петля на шее затянулась сильнее обычного, а капрал не зачитал приказ о переносе казни..."
Михаил Белозёров. "Притча о заключенном"
AKH
AKH ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 08:53
Уточню - ме микварс бомбардири😁
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:37
Отличный матч. Если в первом тайме игра была практически без моментов, то во втором тайме жгли обе команды! Предголевая Рамуша в третьем мяче была шикарна!!! Хвича тоже провел отличный матч, часто брал игру на себя!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:08
Хороший матч для болельщиков обеих команд... россыпь голов на любой вкус...
Roman73
Roman73 ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 07:27, ред.
"Ме вар Жоржи , ме микварс голеби " --грузинская шутка про Микаутадзе , связанная с его интервью на Евро , успел стать лучшим в своей команде --7,8 буквально за 10 минут .
Хвича -- 8,6 .
Лучшим был Хакими -- 8,7 .
Roman73
Roman73
сегодня в 07:15
Георги Микаутадзе поучаствовал в двух голевых атаках , сделал асист и получил высшую оценку в своей команде -7,8 и все это выйдя на замену на 80 ой минуте .
Хвича Кварацхелия сделал асист и был вторым в своей --8, 6 . ( 5 голевых действии в первых 7 матчах ) .
Хакими стал игроком матча .
112910415
112910415
сегодня в 06:31
есть некое предчувствие, что ПСЖ станет чемпионом ... )
ABir
ABir
сегодня в 05:36
Футболисты Лиона сражались до конца, но ПСЖ уверенной поступью двигается к очередному первому месту в чемпионате Франции.
drug01
drug01
сегодня в 03:52
59 очков лидера Псж после сегодняшней победы о многом говорят!
tmfjsjg8fs39
tmfjsjg8fs39
сегодня в 03:49
ПСЖ с нервной победой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:25
Ливерпуль и ПСЖ выиграли. В лиге чемпионов будет интересно)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:48
Спасибо, Дружище!!!
Но со словами, надо бы поосторожнее...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:44, ред.
Ты сам затронул тему вероятности, - не я.
Я лишь тебе её пример привёл...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:43
Макс, забыл тебя поздравить с Праздником, Дружище!!! Поэтому, будь Здоров, и мирного тебе неба!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:38
Ну вот, потому что встречались два клуба из такого чемпионата, поэтому, кто-то один и должен был победить...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:35
В 2020-м в финале ЛЧ встретились ПСЖ и Бавария, - оба клуба из неконкурентных чемпионатов.

В ЛЧ всё может быть, Виктор.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:32
В неконкурентном чемпионате, вероятность победы в ЛЧ- очень невелика...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:28, ред.
А я и не тороплюсь, ибо вероятность того, что Энрике набедокурит ( как и сегодня ) очень высока.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:23
Не светит, но с выводами спешить не будем. А строить иллюзии на колхозном поле, я бы не торопился...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:21, ред.
Насчет "пустоты"..., вернемся к этой теме в ЛЧ, где будущие чемпионы Англии и Франции сойдутся.
Если чудик Энрике с заменами хней страдать как сегодня не будет, то Ливеру спокойная жизнь не светит в 1/8.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:17
Ничего. Нет смысла обсуждать пустоту.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:13
Витя, я игру смотрел. Ты че хочешь ? Про политику Лиги 1 потолковать или матч обсудить?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:11
А ничего, что чемпион страны известен еще до начала первенства???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:06, ред.
Оч. качественная игра Парижа, которую Энрике чуть не запорол, меняя ключевых игроков на 75 минуте... Просто убийственная реализация ПСЖ, ну а Хакими 2 гола близнеца положил.

Лион с Фонсекой очень интересным стал, - миланским болванам во главе со шведской Абракадаброй на заметку.
Ткачи могли вполне сравнять счёт, если бы не Донна, который был очень хорош в рамке.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:05
ПСЖ на последних минутах устроил себе нервяк... Хорошо что форы хватило...
Capral
Capral ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 01:02
В АПЛ команды выше классом, чем в колхозном футболе Франции, клубные команды которого- уже 100 лет нигде не побеждали... И конечно, проблема МС убила интригу в АПЛ.
AKH
AKH ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:00
Странно, но Ливерпуль оторвался от ближайших соперников на 11 очков.. Чемпионат насмешка не иначе😊
Capral
Capral
сегодня в 00:51
Ну и чемпионат- просто насмешка. 13туров до конца, а ПСЖ уже оторвался на 13 очков от ближайшего преследователя. Даже непобедимый хоккейный ЦСКА В.В.Тихонова так не уходил в отрыв.
AKH
AKH
сегодня в 00:50
Шикардосный матч.. Жаль Микаутадзе не смог положить гол через себя.. Было бы улетно. Квара засиял. Последний гол Парижа загляденье. Не ожидал такого от Рамуша. Ненавижу Руиса но его травма это просто капец..
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