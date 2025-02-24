Дубль Хакими помог ПСЖ переиграть «Лион»

«Лион» проиграл ПСЖ в поединке 23-го тура Лиги 1 (2:3).
На 53-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими открыл счёт в матче. На 59-й минуте Усман Дембеле увеличил преимущество своей команды. На 83-й минуте хавбек «Лиона» Райан Шерки отыграл один гол. На 85-й минуте Хакими оформил дубль. Точку в игре поставил полузащитник хозяев Корентен Толиссо на 90+2-й.
После этой игры «Лион» идет на 6-м месте (36 очков), ПСЖ находится на первой строчке (59 баллов).
Лион с Фонсекой очень интересным стал, - миланским болванам во главе со шведской Абракадаброй на заметку.
Ткачи могли вполне сравнять счёт, если бы не Донна, который был очень хорош в рамке.
Лион с Фонсекой очень интересным стал, - миланским болванам во главе со шведской Абракадаброй на заметку.
Ткачи могли вполне сравнять счёт, если бы не Донна, который был очень хорош в рамке.