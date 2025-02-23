«Реал» обыграл «Жирону» в матче Ла Лиги

«Реал» одержал победу над «Жироной» в матче 25-го тура Ла Лиги (2:0).
Первый гол в игре на 41-й минуте забил полузащитник «Реала» Лука Модрич. На 83-й минуте Винисиус Жуниор удвоил преимущество «сливочных».
После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (54 очка), «Жирона» находится на 12-й строчке (31 балл).
Во 2-м тайме картина несколько изменилась. Реал заиграл умней и не так стандартно, как в 1-м тайме, стали появляться свободные зоны для Вини, а Жирона стала чаще ошибаться, хотя и при этом могла забить. Ну и конечно снова Модрич!!! Не стареет душой Ветеран!!! Вини свой гол забил и это радует!!! Не скажу, что игра была чемпионской сегодня у Реала, конечно нет, но, худо бедно- три очка взяли, с чем я, болельщиков Величайшего мирового Клуба и поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Во 2-м тайме картина несколько изменилась. Реал заиграл умней и не так стандартно, как в 1-м тайме, стали появляться свободные зоны для Вини, а Жирона стала чаще ошибаться, хотя и при этом могла забить. Ну и конечно снова Модрич!!! Не стареет душой Ветеран!!! Вини свой гол забил и это радует!!! Не скажу, что игра была чемпионской сегодня у Реала, конечно нет, но, худо бедно- три очка взяли, с чем я, болельщиков Величайшего мирового Клуба и поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В целом же Жирона неплохо смотрелась и был бы Цыганков потехничней, могла открывать счёт.
В целом же Жирона неплохо смотрелась и был бы Цыганков потехничней, могла открывать счёт.
21 футболист на поле находились фиг знает зачем, только один Винисиус был замотивирован прервать 4месячную голевую паузу, что не очень то получалось.
Классик сказал: футбол - это театр. Представляю, как зрители пришли на спектакль, а актеры не особо выкладываются, так как впереди более важные спектакли.
Кошмар. Кому это надо.
Совсем не понятна Жирона - чего приехали?
Ну а если отбросить впечатление, что Реал отбывал номер перед важными матчами, то игра показала в очередной раз, что без Себальоса нет движения вперед от слова совсем.
В остальном комментировать нечего, 1 фол Реала за 95 минут, Жироне было как будто все равно на результат. Ну, что ж - ок.
21 футболист на поле находились фиг знает зачем, только один Винисиус был замотивирован прервать 4месячную голевую паузу, что не очень то получалось.
Классик сказал: футбол - это театр. Представляю, как зрители пришли на спектакль, а актеры не особо выкладываются, так как впереди более важные спектакли.
Кошмар. Кому это надо.
Совсем не понятна Жирона - чего приехали?
Ну а если отбросить впечатление, что Реал отбывал номер перед важными матчами, то игра показала в очередной раз, что без Себальоса нет движения вперед от слова совсем.
В остальном комментировать нечего, 1 фол Реала за 95 минут, Жироне было как будто все равно на результат. Ну, что ж - ок.