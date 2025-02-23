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«Реал» обыграл «Жирону» в матче Ла Лиги

вчера, 20:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Жироной» в матче 25-го тура Ла Лиги (2:0).

Первый гол в игре на 41-й минуте забил полузащитник «Реала» Лука Модрич. На 83-й минуте Винисиус Жуниор удвоил преимущество «сливочных».

После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (54 очка), «Жирона» находится на 12-й строчке (31 балл).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sport.es
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:21
3 очка дают и за вялую победу ...
амурец
амурец
сегодня в 02:26
Реал с победой
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 22:40
75 000 болельщиков купили билеты и пришли на стадион, тем самым передав 10 млн евро клубу.
21 футболист на поле находились фиг знает зачем, только один Винисиус был замотивирован прервать 4месячную голевую паузу, что не очень то получалось.

Классик сказал: футбол - это театр. Представляю, как зрители пришли на спектакль, а актеры не особо выкладываются, так как впереди более важные спектакли.
Кошмар. Кому это надо.

Совсем не понятна Жирона - чего приехали?

Ну а если отбросить впечатление, что Реал отбывал номер перед важными матчами, то игра показала в очередной раз, что без Себальоса нет движения вперед от слова совсем.

В остальном комментировать нечего, 1 фол Реала за 95 минут, Жироне было как будто все равно на результат. Ну, что ж - ок.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 21:59
А почему игру судил судья из Мадрида? Или Реалу дали самим выбрать судью и не жаловаться на судейство?
Даже с Жироной! Надо его же вызвать на класико, при нём Барселона как раз два раза проиграла.
Futurista
Futurista ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Когда судят нормально - нормально играет Реал)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:25
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
Futurista
Futurista
вчера в 21:19
Обезжирили Жирону)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:13, ред.
"Жирона" в этом матче просто нулевая. Футболисты какие - то квёлые, как куры на насесте в зимний период. Не ожидал. Победа "Реалу", на мой взгляд, досталась достаточно легко, хотя играли с бухты - барахты (?), особо не напрягаясь.
Stoichkov25
Stoichkov25
вчера в 20:46
Реал с победой от души гол Модрича шикардос,интересно как Реал сыграет с Соседадом, очень интересно будет кубковая битва
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:42
Очки не пахнут... Не совсем чемпионская игра...
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:35
...ну не совсем Бро...!!!
ABir
ABir
вчера в 20:30
С победой сливочных! Когда нормально играют, то и к судьям претензий нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:27
Жаль Мбаппе не забил после длинного паса из глубины, когда Киля на скорости укротил мяч под левую и лупанул верхом, а не низом. Красивый момент и потенциальный гол в стиле Роналдо/Роналду. Респект вратарю Жироны за реакцию и Мбаппе за технику обработки.
В целом же Жирона неплохо смотрелась и был бы Цыганков потехничней, могла открывать счёт.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:20
Скукотише
Capral
Capral
вчера в 20:20, ред.
Безобразный, отвратительный 1-й тайм от Реала. Стереотипная игра, с кучей поперечных передач, без обострения и продвижения вперед. Три запоротых отличных контры от Реала. Вини и Мбаппе передерживали мяч. Вобщем, всё было плохо. И только шальной, но красивый гол Модрича скрасил безнадёгу от 1-го тайма... Жирона очень понравилась, грамотной игрой, содержательной и очень острой. По остроте, гости намного лучше смотрелись.

Во 2-м тайме картина несколько изменилась. Реал заиграл умней и не так стандартно, как в 1-м тайме, стали появляться свободные зоны для Вини, а Жирона стала чаще ошибаться, хотя и при этом могла забить. Ну и конечно снова Модрич!!! Не стареет душой Ветеран!!! Вини свой гол забил и это радует!!! Не скажу, что игра была чемпионской сегодня у Реала, конечно нет, но, худо бедно- три очка взяли, с чем я, болельщиков Величайшего мирового Клуба и поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:18
Реал выиграл, прервал серию без побед. Победа одержана без особого напряжения - на классе. Матч проходил довольно скучно, а вот голы получились просто на загляденье. Винисиус, наконец-то, прервал голевую засуху.. Борьба за трофей продолжается...
shur
shur
вчера в 20:16, ред.
...опять Мбаппе не забивает, со счёту сбился,это напрягает! Старина
Модрич плюнул,мама дорогая! Будем считать на опыте победа!
NbKA555
NbKA555
вчера в 20:14
С победой на классе сливочных!Двигаемся дальше)Всем добра
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:14
Наконец то Вини забил, три месяца в чемпионате не было у него голов
Ну и конечно стоит отметить шикарный гол Модрича, в его же стиле!
Мбаппе тоже молодец, голевой пас отдал , хотя мог и забить
drug01
drug01
вчера в 20:12
Пожелаем Реалу уверенно двигаться вверх
..
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