«Реал» обыграл «Жирону» в матче Ла Лиги

1740330556

вчера, 20:09

«Реал» одержал победу над «Жироной» в матче 25-го тура Ла Лиги (2:0).

Первый гол в игре на 41-й минуте забил полузащитник «Реала» Лука Модрич. На 83-й минуте Винисиус Жуниор удвоил преимущество «сливочных».

После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (54 очка), «Жирона» находится на 12-й строчке (31 балл).