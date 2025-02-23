Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

вчера, 21:26
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» в матче 26-го тура АПЛ (0:2).

На 14-й минуте вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче. На 38-й минуте Доминик Собослаи увеличил преимущество своей команды.

После этой игры «Манчестер Сити» идет на 4-м месте (44 очка), «Ливерпуль» находится на первой строчке (64 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Женская сборная России обыграла Индию в контрольном матче
Вчера, 20:39
«Реал» обыграл «Жирону» в матче Ла Лиги
Вчера, 20:09
«РБ Лейпциг» и «Хайденхайм» сыграли вничью, в матче два пенальти
Вчера, 19:27
«Ньюкасл» обыграл «Ноттингем Форест», в матче 7 голов
Вчера, 18:58
«Атлетик» разгромил «Вальядолид», забив 7 мячей в матче Ла Лиги
Вчера, 18:17
«Монтеррей» обыграл «Атлетико Сан Луис», Рамос дебютировал в лиге Мексики
Вчера, 14:22
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 15:36
Они просто думать научились
Incredulous
Incredulous ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 13:11
Мне на Доку абсолютно наплевать, я не слежу за его игрой. Меня больше беспокоит игра Трента. Пусть Доку хоть десять раз будет обычным, тупым бегунком, но то что он так легко накручивал Трента, то что Трент оказался против бельгийца абсолютно бессильным и бесполезным, то что бельгиец обводил Трента как стоячего... Вот это я увидел во вчерашней игре. А то что Трент может отдать передачу и забить гол - это конечно хорошо, но он в первую очередь защитник, и должен останавливать атаку соперника, а остальные качества, в виде хорошего паса и умения забивать, - это уже второстепенные качества для защитника. Если он будет дырой в обороне, то кому нужны будут его скиллы в атаке.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 13:08
Одну игру, только есть нюанс,кто то смотрел трехлетней давности. Там наверное и МС выиграл.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 13:04
Даже МЮ и Спортинг их обыграли
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:02
И толку от того Доку? Ни пас отдать ,ни гол забить, обычный бестолковый бегунок на куртке. Трент может и провалил бровку, но в целом его игра намного полезнее этого шоколадного бельгийца. Он как огалделый бегал пару лет назад,выпучив глаза,так и бегает, эволюция Ноль. Трент и передачу может отдать и штрафной исполнить,да и забить важный мяч,как с АВ.
Макондо
Макондо ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 11:47
🤣🤣🤣
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 11:06
Я для себя такое заметил. У всех тренеров и команд есть взлеты и падения, в зависимости от того как двигается и реализуется их тренерская мысль, это нормально. Но только не у Гвардиолы - у него взлет и падение, после которого он не поднимается, переходя в другую команду, оставляя после себя выжатых в 0 игроков
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 08:21
Пеп решил с пресытившимися от побед стариками де Брюйне Гюндоганом и Сильвой тряхнуть стариной.Трясет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 06:33
Комментариев много, смысла - не очень, на отбой играли, такая установка явно была
112910415
112910415
сегодня в 06:18
один тренер сработал прагматично и умно.
работу другого тренера не заметили ...
mc9mw5hgwpxt
mc9mw5hgwpxt
сегодня в 03:32
Горожанам нужна перестройка. Этот состав исчерпался.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:45
Грамотная игра и заслуженная, я бы даже сказал на классе победа Ливерпуля!
но всё равно рано петь дифирамбы красным, результат будет только в мае и в каждой следующей игре им нужно помнить об этом
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:36
Думаю у Сити тут один болела, просто с разных страниц массовку создает) откуда им взяться то.
7axjsr9q5xej
7axjsr9q5xej
сегодня в 00:00
С чемпионством похоже всё ясно
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 23:53
Трансферы, миллионы, изцарапанные лица, пуканы, шейхи… может на годик отдохнуть нужно Пепу? Ну не может команда за год так уйти на дно. Глобальных перестройек не было, да выбыл 1 из ключевых игроков, так тебе купили на да..я и больше ещё. Если не попадут в зону ЛЧ это край!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 23:38
Хорошая была игра. Именно от Ливерпуля. Играли действительно как будто в лучшей форме. Мотивация сыграла. Всё таки принципиальный матч. А Сити как будто без Холланда разучились забивать
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:56
Если другие команды не подарят очки , Ман.сити не светит 4 место и лиги чемпионов . Сейчас команда в спаде и впереди сложный матчи в основном в гостях.
Good_Boy
Good_Boy ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:44
    Futurista
    Futurista ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 22:42
    Да...история повторяется....и не надо забывать что и Реал рвал Барсу и не раз)...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 22:34
    23 мая 2022 Тен Хаг заявил, что он может положить конец эре Гвардиолы и Клоппа в Премьер-лиге.

    Не соврал!!!
    Dudikoff
    Dudikoff ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 22:29
    Я бы не сказал, что они в экономе играли. Не тот случай. Просто получилась идеальная игра вторым номером. Я уже и не вспомню, когда команда осознанно играла именно вторым номером, прекрасно был виден план. В общем, Слот порадовал. Плюс у Сити лидеры сейчас никакие - Де Брюйне, Фоден. А Холланд вообще решил артиллеристам отомстить за троллинг и не вышел забивать Ливерпулю))
    Migelito
    Migelito ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    вчера в 22:28
    Ниоткуда) Мое предположение
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
    вчера в 22:21
    Сказал А , говори и Б.
    Migelito
    Migelito
    вчера в 22:18
    Почему многие считают, что был эконом режим от Ливерпуля? Трент еле ноги передвигал, уходя на замену, Собослаи рухнул на газон после свистка, и подняться не сразу смог. Салах, даже такой атлет посерел от усталости. Команда была измочалена, поэтому и контратак толком не было
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 22:10, ред.
    Какже все повыскакивали. Таже песня повторяется когда и Барселона спокнулась. Пишут ересь как хотят не задумываясь а вдруг завтра встанут на ноги и порвут как Барселона порвала Реал. Причем не один раз.

    Это футбол, это игра, и у каждой великой команды бывают спады связанные с уходом лидеров и травмами. Перестройка, и внедрение нового поколение игроков, это самая важная ответсвенная часть в командных видах спорта.
    Уверен Сити встанет на ноги и будет еще сметать всех.

    Другое дело когда МЮ вот уже сколько лет в болоте, и продолжает дальше тонуть, критикуйте хоть круглосуточно. Другое дело Ливерпуль на кураже в этом сезоне и почти оформили чемпионство.
    А Сити перестроится, молодняк наберется опыта и уверенности и еще покажут у кого где место.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:10
    Да....
    Ливер прошёл через весь город и не заметил футболистов.!
    Кто там топит за ливерпульскую четвёрку и одиннадцать
    ...?
    С победой!
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 22:06
    Какая разница..
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
    вчера в 22:05
    Ваще не в теме. Новый ник ? Если да, какой ?
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Почему был?. Он и остался.. И ты это знаешь.. ☝️
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 22:01
    Как же хорош Салах! Являясь главной звездой, не пешеходит, а отрабатывает в обороне.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     