«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

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вчера, 21:26

«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» в матче 26-го тура АПЛ (0:2).

На 14-й минуте вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче. На 38-й минуте Доминик Собослаи увеличил преимущество своей команды.

После этой игры «Манчестер Сити» идет на 4-м месте (44 очка), «Ливерпуль» находится на первой строчке (64 балла).