«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» в матче 26-го тура АПЛ (0:2).
На 14-й минуте вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче. На 38-й минуте Доминик Собослаи увеличил преимущество своей команды.
После этой игры «Манчестер Сити» идет на 4-м месте (44 очка), «Ливерпуль» находится на первой строчке (64 балла).
Это футбол, это игра, и у каждой великой команды бывают спады связанные с уходом лидеров и травмами. Перестройка, и внедрение нового поколение игроков, это самая важная ответсвенная часть в командных видах спорта.
Уверен Сити встанет на ноги и будет еще сметать всех.
Другое дело когда МЮ вот уже сколько лет в болоте, и продолжает дальше тонуть, критикуйте хоть круглосуточно. Другое дело Ливерпуль на кураже в этом сезоне и почти оформили чемпионство.
А Сити перестроится, молодняк наберется опыта и уверенности и еще покажут у кого где место.
Это футбол, это игра, и у каждой великой команды бывают спады связанные с уходом лидеров и травмами. Перестройка, и внедрение нового поколение игроков, это самая важная ответсвенная часть в командных видах спорта.
Уверен Сити встанет на ноги и будет еще сметать всех.
Другое дело когда МЮ вот уже сколько лет в болоте, и продолжает дальше тонуть, критикуйте хоть круглосуточно. Другое дело Ливерпуль на кураже в этом сезоне и почти оформили чемпионство.
А Сити перестроится, молодняк наберется опыта и уверенности и еще покажут у кого где место.