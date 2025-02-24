В «Милане» сравнили нынешний состав команды с чемпионским

Спортивный директор «Милана» Джеффри Монкада отреагировал на слова советника владельцев клуба о том, что нынешний состав команды вдвое сильнее, чем тот, что стал чемпионом в 2022 году.

Не знаю, вдвое ли сильнее, но мы действительно изменили многое. Полагаю, у нас появилось больше вариантов на скамейке запасных, команда интересная.

Над тем составом, что взял скудетто, мы начали работать за год-два до триумфа, на это требуется время. Хотя, надеюсь, не слишком много.