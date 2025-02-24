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В «Милане» сравнили нынешний состав команды с чемпионским

вчера, 08:42

Спортивный директор «Милана» Джеффри Монкада отреагировал на слова советника владельцев клуба Златана Ибрагимовича о том, что нынешний состав команды вдвое сильнее, чем тот, что стал чемпионом в 2022 году.

Не знаю, вдвое ли сильнее, но мы действительно изменили многое. Полагаю, у нас появилось больше вариантов на скамейке запасных, команда интересная.

Над тем составом, что взял скудетто, мы начали работать за год-два до триумфа, на это требуется время. Хотя, надеюсь, не слишком много.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ wmer6hyzab7x (раскрыть)
вчера в 10:43
Потому что надо посмотреть на Наполи после Спалетти и под руководством Конте и все станет ясно.
Strashniy
Strashniy
вчера в 10:04
Чемпионством пока и близко не пахнет, говорить об этом не корректно.
94dtcdcy3zqk
94dtcdcy3zqk
вчера в 09:59
Только достижений от такого состава почему-то не прибавилось.
wmer6hyzab7x
wmer6hyzab7x
вчера в 09:33
Не особо слежу за составами зарубежных чемпионатов, но результпиы поглядываю.
Давайте поверим словам Ибры и представим, что сейчас состав сильнее.
А почему тогда вылетели из ЛЧ от скромного Фейеноорда?
В чемпионате же Милан рискует не то, что медали не взять, а вообще оказаться без еврокубков на следующий сезон.
Ибра всегда был по жизни нарциссом и собственное любования себя любимого затмивала разум.
Ибра похвастался своей "гениальной" проделанной работой?
Нет, он на весь мир показывает какой он бестолковый руководитель.

P.S. Мостовому надо срочно собираться на стажировку к Ибре, они стоят друг друга.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:30
Сказать можно все. А надо доказать делом
Paralon
Paralon
вчера в 09:28
Вариантов может и больше. Но качества меньше. Плюс отсутствие роста и уже деградация одних из главных творцов того успеха - Меньяна, Тео, Леау. Ушёл Кессье, который пахал за троих в центре поля. Ушёл Тоналли, игрок которому не безразлично, что творится на поле. Отсутствие итальянцев это лично ужас для меня. Руководство выгнало последнего зимой в лице Калабрии.
8tvfmxkh6dtv
8tvfmxkh6dtv
вчера в 09:19
Пока этот состав вообще не впечатляет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:12, ред.
Скудетто потому и взяли, что Ибры в советниках не было.
Теперь же только ЛК светит. Будет Милан с Буде Глимптами Сражаться ... на потеху Интеру и свой позор ... (facepalm)

Ну а то что швед сравнил хрен с пальцем - немудрено. Наличием ума он никогда не отличался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:12
Скромнее надо быть. Да и чемпионами ещё не стали...
s2uv7uswe6uk
s2uv7uswe6uk
вчера в 09:04
Пока просвета в плане возможного чемпионства нету совсем.
Гость
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