В «Милане» сравнили нынешний состав команды с чемпионским

Спортивный директор «Милана» Джеффри Монкада отреагировал на слова советника владельцев клуба Златана Ибрагимовича о том, что нынешний состав команды вдвое сильнее, чем тот, что стал чемпионом в 2022 году.
Не знаю, вдвое ли сильнее, но мы действительно изменили многое. Полагаю, у нас появилось больше вариантов на скамейке запасных, команда интересная.
Над тем составом, что взял скудетто, мы начали работать за год-два до триумфа, на это требуется время. Хотя, надеюсь, не слишком много.
Давайте поверим словам Ибры и представим, что сейчас состав сильнее.
А почему тогда вылетели из ЛЧ от скромного Фейеноорда?
В чемпионате же Милан рискует не то, что медали не взять, а вообще оказаться без еврокубков на следующий сезон.
Ибра всегда был по жизни нарциссом и собственное любования себя любимого затмивала разум.
Ибра похвастался своей "гениальной" проделанной работой?
Нет, он на весь мир показывает какой он бестолковый руководитель.
P.S. Мостовому надо срочно собираться на стажировку к Ибре, они стоят друг друга.
Давайте поверим словам Ибры и представим, что сейчас состав сильнее.
А почему тогда вылетели из ЛЧ от скромного Фейеноорда?
В чемпионате же Милан рискует не то, что медали не взять, а вообще оказаться без еврокубков на следующий сезон.
Ибра всегда был по жизни нарциссом и собственное любования себя любимого затмивала разум.
Ибра похвастался своей "гениальной" проделанной работой?
Нет, он на весь мир показывает какой он бестолковый руководитель.
P.S. Мостовому надо срочно собираться на стажировку к Ибре, они стоят друг друга.