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Слот: «Первый тайм для „Ман Сити“ сложился лучше, чем для нас»

вчера, 22:31
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался после победы мерсисайдцев над «Манчестер Сити» (2:0) в 26-м туре АПЛ.

Первый тайм для «Ман Сити» сложился лучше, чем для нас, если не брать во внимание счет. Я не думаю, что у них было много хороших моментов, но было ощущение, что они забьют. На протяжении большей части второго тайма я не помню, чтобы у них были серьезные шансы. В идеале обычно мы владеем мячом больше, чем другая команда. Но «Сити» очень любит владеть мячом и чувствует себя с ним очень комфортно. Единственный шанс победить здесь – очень хорошо защищаться.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:16
Слот - антипод Аморима; говорит не ахти, зато тренирует на ура.
112910415
112910415
сегодня в 06:55
счастливый победитель всегда великодушен !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 06:19
Наверное, да
h3vjmywm96k4
h3vjmywm96k4
сегодня в 02:58
Просто высказал дежурный комплимент в сторону соперника
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:00
Ливерпуль выиграл МС, а Слот переиграл Пепа!
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