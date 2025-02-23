Слот: «Первый тайм для „Ман Сити“ сложился лучше, чем для нас»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался после победы мерсисайдцев над «Манчестер Сити» (2:0) в 26-м туре АПЛ .

Первый тайм для «Ман Сити» сложился лучше, чем для нас, если не брать во внимание счет. Я не думаю, что у них было много хороших моментов, но было ощущение, что они забьют. На протяжении большей части второго тайма я не помню, чтобы у них были серьезные шансы. В идеале обычно мы владеем мячом больше, чем другая команда. Но «Сити» очень любит владеть мячом и чувствует себя с ним очень комфортно. Единственный шанс победить здесь – очень хорошо защищаться.