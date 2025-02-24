Энрике: «ПСЖ стал намного сильнее в плане индивидуальности, характера»

Главный тренер ПСЖ прокомментировал победу своей команды в матче Лиги 1 с «Лионом» (3:2).

Мы хотим эффективно атаковать. Мы намерены дарить фанатам победы и трофеи, но делать это стильно. Мы не делаем никаких скидок и расчетов, где бы мы ни играли.

Команда стала намного сильнее в плане индивидуальности, характера. Мы могли бы лучше контролировать эмоции и ход игры в конце матча. Игра в конце была какой-то безумной, и мне это не понравилось. Но мы проявили характер.

«Лиону» нечего было терять, и они много атаковали в конце поединка. И мы показали, что готовы к подобным ситуациям – это вновь может случиться с нами в будущем. Сегодня мы доказали всем, что готовы играть в любой футбол против любой команды, если есть подходящий настрой.

Ощущаем, что мы по-настоящему сильны. Здесь не всегда легко играть, к тому же поле не было идеальным. Это стало проблемой для обеих команд, и мы, и оппонент пытались играть. Мы находимся в очень хорошей фазе.