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Энрике: «ПСЖ стал намного сильнее в плане индивидуальности, характера»

вчера, 08:13
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче Лиги 1 с «Лионом» (3:2).

Мы хотим эффективно атаковать. Мы намерены дарить фанатам победы и трофеи, но делать это стильно. Мы не делаем никаких скидок и расчетов, где бы мы ни играли.

Команда стала намного сильнее в плане индивидуальности, характера. Мы могли бы лучше контролировать эмоции и ход игры в конце матча. Игра в конце была какой-то безумной, и мне это не понравилось. Но мы проявили характер.

«Лиону» нечего было терять, и они много атаковали в конце поединка. И мы показали, что готовы к подобным ситуациям – это вновь может случиться с нами в будущем. Сегодня мы доказали всем, что готовы играть в любой футбол против любой команды, если есть подходящий настрой.

Ощущаем, что мы по-настоящему сильны. Здесь не всегда легко играть, к тому же поле не было идеальным. Это стало проблемой для обеих команд, и мы, и оппонент пытались играть. Мы находимся в очень хорошей фазе.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:40
Лч покажет что за команду ты там собрал. Лига 1 не показатель, как и серия А для Итальянских клубов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:32
Команда яркая интересная. Хорошая работа Энрике)))
112910415
112910415
вчера в 09:19
близятся настоящие испытания, они покажут !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:08
Посмотрим..., посмотрим о чём этот чудотворец запоёт с Ливерпулем.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 08:42
сбросили балласт в виде мбапее и других имен, и сразу заиграли
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:35
Ну тренер доволен игрой своей команды и это главное.
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