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Анчелотти: «Лучшая новость дня – это возвращение Алабы»

вчера, 21:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу мадридского клуба над «Жироной» (2:0) в Ла Лиге.

Мы уверенно контролировали ход игры и продемонстрировали качественную игру. У нас все отлично, лучшая новость дня – это возвращение Алабы. Он очень хорошо отыграл 60 минут. Постепенно восстанавливаются и другие защитники: Вальверде, Рюдигер... Мы приближаемся к решающей фазе сезона в прекрасной физической форме.

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Все комментарии
Qvincy30
Qvincy30
сегодня в 10:18, ред.
Постепенно восстанавливаются и другие защитники: Вальверде, Рюдигер...

Не хотелось бы, что- бы Вальверде стал защитником))) А еще не хотелось бы, возвращения Асенсио на лавку, уж лучше тогда вместо Васкеса его на правый фланг. Васкес сильно увлекается атакой, происходят прорывы по флангу, Асенсио видно что тоже к атаке тяготеет, но он не забывает про защиту, думаю у него бы получилось..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:55
Замечательные слова
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:27, ред.
Карло лукавит.
Лучшая новость дня, - Винисиус расчехлился.

Если бразил войдёт в свою игровую колею, то с Килей они натворят делов..., в позитивном смысле.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:49
Главное чтобы не сломался опять! Здоровья!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:18
Все правильно...
Алабу ждали, так же как и Рюдигера. И вообще, хорошо, что ближе к концу чемпионата Испании, финалу Лиги чемпионов, возвращаются сильнейшие игроки. Не стоит забывать и о Кубке Испании. Чем больше трофеев, тем лучше. Смотрим футбол и ждём побед Реала.
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