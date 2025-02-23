Анчелотти: «Лучшая новость дня – это возвращение Алабы»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу мадридского клуба над «Жироной» (2:0) в Ла Лиге.

Мы уверенно контролировали ход игры и продемонстрировали качественную игру. У нас все отлично, лучшая новость дня – это возвращение Алабы. Он очень хорошо отыграл 60 минут. Постепенно восстанавливаются и другие защитники: Вальверде, Рюдигер... Мы приближаемся к решающей фазе сезона в прекрасной физической форме.

