Анчелотти: «Лучшая новость дня – это возвращение Алабы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу мадридского клуба над «Жироной» (2:0) в Ла Лиге.
Мы уверенно контролировали ход игры и продемонстрировали качественную игру. У нас все отлично, лучшая новость дня – это возвращение Алабы. Он очень хорошо отыграл 60 минут. Постепенно восстанавливаются и другие защитники: Вальверде, Рюдигер... Мы приближаемся к решающей фазе сезона в прекрасной физической форме.
Не хотелось бы, что- бы Вальверде стал защитником))) А еще не хотелось бы, возвращения Асенсио на лавку, уж лучше тогда вместо Васкеса его на правый фланг. Васкес сильно увлекается атакой, происходят прорывы по флангу, Асенсио видно что тоже к атаке тяготеет, но он не забывает про защиту, думаю у него бы получилось..
Не хотелось бы, что- бы Вальверде стал защитником))) А еще не хотелось бы, возвращения Асенсио на лавку, уж лучше тогда вместо Васкеса его на правый фланг. Васкес сильно увлекается атакой, происходят прорывы по флангу, Асенсио видно что тоже к атаке тяготеет, но он не забывает про защиту, думаю у него бы получилось..
Лучшая новость дня, - Винисиус расчехлился.
Если бразил войдёт в свою игровую колею, то с Килей они натворят делов..., в позитивном смысле.
Лучшая новость дня, - Винисиус расчехлился.
Если бразил войдёт в свою игровую колею, то с Килей они натворят делов..., в позитивном смысле.
Алабу ждали, так же как и Рюдигера. И вообще, хорошо, что ближе к концу чемпионата Испании, финалу Лиги чемпионов, возвращаются сильнейшие игроки. Не стоит забывать и о Кубке Испании. Чем больше трофеев, тем лучше. Смотрим футбол и ждём побед Реала.
Алабу ждали, так же как и Рюдигера. И вообще, хорошо, что ближе к концу чемпионата Испании, финалу Лиги чемпионов, возвращаются сильнейшие игроки. Не стоит забывать и о Кубке Испании. Чем больше трофеев, тем лучше. Смотрим футбол и ждём побед Реала.