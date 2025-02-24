Мотта: «Мы провели замечательный первый тайм, создали много моментов»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу своей команды в поединке Серии А с «Кальяри» (1:0).

Результат был крайне важен сегодня, и мы заслужили победу.

Мы провели замечательный первый тайм, создали много моментов. Но у нас не получилось убить интригу в матче, а в случае с атаками соперника всегда есть риск ничьей.

Во второй половине встречи нам немного не хватало характера, мысли в игре. Мы держались, не позволяя оппоненту много создавать, но и не доминировали сами, как было в первом тайме.

«Кальяри» лучше располагался на поле, завладел инициативой – подобное разрешать нельзя.