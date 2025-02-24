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Мотта: «Мы провели замечательный первый тайм, создали много моментов»

вчера, 08:28
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал победу своей команды в поединке Серии А с «Кальяри» (1:0).

Результат был крайне важен сегодня, и мы заслужили победу.

Мы провели замечательный первый тайм, создали много моментов. Но у нас не получилось убить интригу в матче, а в случае с атаками соперника всегда есть риск ничьей.

Во второй половине встречи нам немного не хватало характера, мысли в игре. Мы держались, не позволяя оппоненту много создавать, но и не доминировали сами, как было в первом тайме.

«Кальяри» лучше располагался на поле, завладел инициативой – подобное разрешать нельзя.

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Все комментарии
udpvran5m5ck
udpvran5m5ck
вчера в 10:02
Короче, забили гол и играли на поддержание счета.
jw3dqtnc3tck
jw3dqtnc3tck
вчера в 09:02
Раньше Ювентус обычно выигрывал 2-0. Видимо труднее стало побеждать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:53
Судя по итоговому счёту, действительно не удалось убить интригу в начале матча...)
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