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Гвардиола: «Знаю, люди не поверят, но сегодня мы сыграли очень хорошо»

вчера, 22:37
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после поражения от «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ (0:2).

Мы сыграли очень хорошо. Возможно, нам недоставало большей продуктивности в плане ударов, но мы играли против великолепной команды. Возможно, поначалу шансы были 50 на 50, но мы не сумели их использовать. Во втором тайме «Ливерпуль» оборонялся очень глубоко. Мы попробовали то, чего не делали уже много матчей: мы отодвинули соперника к его штрафной и пытались его сломить. Знаю, люди не поверят, но я понимаю, когда мы играем действительно хорошо. Сегодня именно так мы и играли.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:35
Глоры МС говорили,что после вылета из ЛЧ, начнут немедленно догонять Ливерпуль и бороться за 1 место. Вот она такая слепая вера!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:31
А кто там хорошо играл? Доку бестолково бегал по флангу, обыгрывая Трента, на подстраховке был остановлен и обезврежен. Фоден вообще может пару раз коснулся мяча в центре поля. КДБ запомнился ударом на 9 ярус . Эдерсон сыграл посредственно,но лучше вышеупомянутых. Бестолковая игра на всех участках поля. Аллисон можно сказать прохлаждается у стойке ворот попивая колу и закусывая попкорном и ещё ведёт трансляцию матча. Может быть Холланда не хватало.... Мармуш тоже не особо впечатлил. Одно можно сказать, что Мансити действительно старались,тут ничего не скажешь, но эти старания и потуги,оказались неэффективными. Кстати узбек, отыграл в защите нормально, я бы даже сказал великолепно,учитывая что он только пришёл. В общем Ньюкасла не получилось на этот раз. Хосепу надо что то новое придумывать,если не в игре,то на пресс-конференции.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:34, ред.
Отрицание — это защитный механизм психики, который позволяет человеку игнорировать, отрицать неприятные или травмирующие события, эмоции или информацию. Это прямой отказ признать, что что-то свершилось в прошлом или происходит сейчас. Человек пытается игнорировать вещи, с которыми не может справиться.

Или по простому - самообман. Всё нормально ребята, так как и должно быть
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:42
Ну почму же люди не поверят. Все поверели, что МС сыграли хорошо. Особенно хорошо они сыграли для Ливерпуля, Арсенала, Ньюкасла и т.д. Эти команды более чем довольны "хорошей" игрой МС, и думаю искренне желают и дальше так же "хорошо" играть горожанам.
112910415
112910415
сегодня в 06:45
верим
помним
скорбим
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 04:26
не верю
buzwz9jwv4hg
buzwz9jwv4hg
сегодня в 03:57
Иногда команда хорошо играет проигрывая, если это не команда, которая раньше почти не проигрывала.
4jvzkmjjqnrb
4jvzkmjjqnrb
сегодня в 03:08
Лысый шарла совсем поплыл
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:06
Конечно люди не поверят... Люди привыкли видеть связь между хорошей игрой и количеством очков. Когда Манчестер Сити набирал сто очков за сезон, тогда он действительно играл хорошо. Мне кажется, Гвардиола просто очень хочет, чтобы его похвалили, но пока не за что. А может ему лучше сделать перерыв в работе, стоит привести мысли в порядок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:47, ред.
У Сити хороши были Доку, Савио и Гвардиол.
Линия полузащиты в лице Фодена и Брюйне провалила игру. Для Ливерпуля этот факт был решающим. Если "битлам" в центре никто заслон не ставит и они могут разбежаться, то всё - пиши пропало..., что собсно, с Сити и произошло.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:29
Получил только два мяча значит хорошо сыграли
Capral
Capral
вчера в 23:03
Ну, вобщем да, если учесть, что сегодня, МС пропустил меньше, обычных трех и четырех штук...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:02
это не Тен Хаг.
это Пеп Гвардиола.
поэтому непривычно читать такие вещи)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:49
А раньше Гвардиола автобусы Моуринье вскрывал без нытья
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:46
Стыдобища... Лысому нужно отдыхать... уже бредит...
Futurista
Futurista
вчера в 22:40
Гость
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