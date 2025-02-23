Гвардиола: «Знаю, люди не поверят, но сегодня мы сыграли очень хорошо»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался после поражения от «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ (0:2).

Мы сыграли очень хорошо. Возможно, нам недоставало большей продуктивности в плане ударов, но мы играли против великолепной команды. Возможно, поначалу шансы были 50 на 50, но мы не сумели их использовать. Во втором тайме «Ливерпуль» оборонялся очень глубоко. Мы попробовали то, чего не делали уже много матчей: мы отодвинули соперника к его штрафной и пытались его сломить. Знаю, люди не поверят, но я понимаю, когда мы играем действительно хорошо. Сегодня именно так мы и играли.