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Александер Чеферин: «Жозе Моуриньо – замечательный человек»

вчера, 13:20

Президент УЕФА Александер Чеферин высоко отозвался о главном тренере «Фенербахче» Жозе Моуриньо.

Жозе Моуриньо – замечательный человек. Во время игры он неповторим. Его реальный образ немного искажается, поскольку у кромки поля становится совсем другим, но на самом деле он очень хороший человек. У нас очень доброжелательные отношения. Во время пандемии COVID-19 он доставлял еду в дома престарелых по всему Лондону.

Моуриньо – очень интересная личность, и мы очень хорошо общаемся.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:34
Перестаньте!
112910415
112910415
вчера в 18:54
славный парень, кто бы спорил
79by5era8ku7
79by5era8ku7
вчера в 18:35
Маура по-любому оставил свой вклад в клубный футбол
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:00, ред.
Так и Чефер замечательный человек..., когда не работает.)
Capral
Capral
вчера в 14:37
Замечательный человек не хватает тренера соперника за ухо.
r4fptssmhwn8
r4fptssmhwn8
вчера в 14:33
Замечательный человек не профессия.
shlomo
shlomo
вчера в 13:50
Маур еще покажет себя во всей красе... даже не сомневаюсь
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:47
А какой переводчик!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:44
Поддержал великого!
Быть успехам!
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