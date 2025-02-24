Александер Чеферин: «Жозе Моуриньо – замечательный человек»

Президент УЕФА высоко отозвался о главном тренере «Фенербахче» .

Жозе Моуриньо – замечательный человек. Во время игры он неповторим. Его реальный образ немного искажается, поскольку у кромки поля становится совсем другим, но на самом деле он очень хороший человек. У нас очень доброжелательные отношения. Во время пандемии COVID-19 он доставлял еду в дома престарелых по всему Лондону.

Моуриньо – очень интересная личность, и мы очень хорошо общаемся.