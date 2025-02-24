Каррагер считает Салаха одним из величайших игроков в истории Премьер-Лиги

Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о лучших футболистах в истории АПЛ .

Если посмотреть на имена [лучших игроков], то некоторые из них бомбардиры, а некоторые просто великие мастера. Алан Ширер – великий бомбардир и великий футболист.

Тьерри Анри – великий игрок. Полагаю, большинство людей считают, что, когда мы обсуждаем Премьер-Лигу, мы, вероятно, всегда ставим Анри на первое место.