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Каррагер считает Салаха одним из величайших игроков в истории Премьер-Лиги

вчера, 09:49

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о лучших футболистах в истории АПЛ.

Если посмотреть на имена [лучших игроков], то некоторые из них бомбардиры, а некоторые просто великие мастера. Алан Ширер – великий бомбардир и великий футболист.

Тьерри Анри – великий игрок. Полагаю, большинство людей считают, что, когда мы обсуждаем Премьер-Лигу, мы, вероятно, всегда ставим Анри на первое место.

Для меня Салах – определенно второй. И если он подпишет новый контракт, будет борьба [за лидерство в рейтинге лучших в АПЛ].

В 38 матчах во всех турнирах нынешнего сезона Мохамед Салах забил 30 голов и отдал 21 голевой пас.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:00
Анри поярче был, заметнее пока в истории футбола, но в АПЛ Мо поболее уже вложил, если б свою правую развивал - цены бы ему не было! Хотя, уже заметно лучшеет!
e5y36v7a2v72
e5y36v7a2v72
вчера в 10:06
У каждого свое мнение, у Каррагера такое.
Гость
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