Каррагер считает Салаха одним из величайших игроков в истории Премьер-Лиги

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о лучших футболистах в истории АПЛ.
Если посмотреть на имена [лучших игроков], то некоторые из них бомбардиры, а некоторые просто великие мастера. Алан Ширер – великий бомбардир и великий футболист.
Тьерри Анри – великий игрок. Полагаю, большинство людей считают, что, когда мы обсуждаем Премьер-Лигу, мы, вероятно, всегда ставим Анри на первое место.
Для меня Салах – определенно второй. И если он подпишет новый контракт, будет борьба [за лидерство в рейтинге лучших в АПЛ].
В 38 матчах во всех турнирах нынешнего сезона Мохамед Салах забил 30 голов и отдал 21 голевой пас.