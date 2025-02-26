Гвардиола: «Кевину исполнится 34 года, и ему нужно будет принять решение»

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вчера, 13:18

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал возможность продления контракта с полузащитником . Текущее соглашение 33-летнего футболиста истекает в июне 2025 года. Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015-го.