Гвардиола: «Кевину исполнится 34 года, и ему нужно будет принять решение»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал возможность продления контракта с полузащитником Кевином де Брюйне. Текущее соглашение 33-летнего футболиста истекает в июне 2025 года. Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015-го.
Летом Кевину исполнится 34 года, и ему нужно будет принять решение, как это сделал, например, Давид Сильва.
Но сейчас он вообще не играет, его игра пропала. Он также выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», что еще нужно? Если он будет ждать еще один сильный состав MC, то ему придется ждать как минимум 2-3 года, а потом он станет еще старше. Тогда шансов стать основным игроком вообще не будет.
Спасибо ему за его великолепную игру на протяжении многих лет, но пришло время подумать о переходе в другую лигу.
Но сейчас он вообще не играет, его игра пропала. Он также выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», что еще нужно? Если он будет ждать еще один сильный состав MC, то ему придется ждать как минимум 2-3 года, а потом он станет еще старше. Тогда шансов стать основным игроком вообще не будет.
Спасибо ему за его великолепную игру на протяжении многих лет, но пришло время подумать о переходе в другую лигу.