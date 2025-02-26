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Гвардиола: «Кевину исполнится 34 года, и ему нужно будет принять решение»

вчера, 13:18

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал возможность продления контракта с полузащитником Кевином де Брюйне. Текущее соглашение 33-летнего футболиста истекает в июне 2025 года. Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015-го.

Летом Кевину исполнится 34 года, и ему нужно будет принять решение, как это сделал, например, Давид Сильва.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:01
Это типа мягкий намёк, чтоб ушёл уже?))
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:43
КДБ не отвечает интересам Пепа, но он может ещё 3-4года легко может поиграть в топ лигах Европы . Потенциала у него хватит
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:17
А для остальных нет? Кроос из Реала ушёл на пике, а вот Мюллер шлифует скамейку. Кевину тоже хочется проиграть конкуренцию и сидеть на лавке?
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:07
Для Гвардиолы игроки лишь средство... Я не удивлен...
x3eqef5agt92
x3eqef5agt92
вчера в 13:54
Пора в Саудовскую или в Америку.
69Haya96
69Haya96
вчера в 13:45
Де Брюйне, вероятно, выиграл больше титулов Премьер-лиги, чем любой другой ныне живущий игрок, и зарекомендовал себя как один из лучших игроков в истории футбола.

Но сейчас он вообще не играет, его игра пропала. Он также выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», что еще нужно? Если он будет ждать еще один сильный состав MC, то ему придется ждать как минимум 2-3 года, а потом он станет еще старше. Тогда шансов стать основным игроком вообще не будет.

Спасибо ему за его великолепную игру на протяжении многих лет, но пришло время подумать о переходе в другую лигу.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:38
Рыжий лыжи навострил в пенсион лигу за океан...
Вещий
Вещий
вчера в 13:30
Ну Кевин запросто найдёт себе клуб если захочет играть
6jfr86h8cndv
6jfr86h8cndv
вчера в 13:22
Явно не рассчитывает лысый на рыжего
Гость
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