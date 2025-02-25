Модрич хочет выступить на ЧМ-2026 в качестве игрока «Реала»

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вчера, 23:39

39-летний полузащитник хочет продлить контракт с «Реалом». Оптимальным для него сценарием было бы участие в чемпионате мира 2026 года в статусе игрока мадридского клуба.

Лука уверен в своих силах и считает, что способен продолжать выступать за «сливочных» на высоком уровне.

Руководство «Реала» не планирует вести переговоры о продлении контрактов до конца весны. В случае положительного решения по поводу сотрудничества с Модричем, клубу будет предложен однолетний контракт, который устраивает игрока. Финансовые аспекты не являются приоритетными для него.