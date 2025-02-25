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Модрич хочет выступить на ЧМ-2026 в качестве игрока «Реала»

вчера, 23:39

39-летний полузащитник Лука Модрич хочет продлить контракт с «Реалом». Оптимальным для него сценарием было бы участие в чемпионате мира 2026 года в статусе игрока мадридского клуба.

Лука уверен в своих силах и считает, что способен продолжать выступать за «сливочных» на высоком уровне.

Руководство «Реала» не планирует вести переговоры о продлении контрактов до конца весны. В случае положительного решения по поводу сотрудничества с Модричем, клубу будет предложен однолетний контракт, который устраивает игрока. Финансовые аспекты не являются приоритетными для него.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 08:29
Мне больше кажется, что Модрич хочет стать 7-кратным победителем ЛЧ и поездка на ЧМ здесь не при чем.
byewswp9n8sa
byewswp9n8sa
сегодня в 06:32
Задарма тоже играть как-то не очень хочется.
112910415
112910415
сегодня в 06:25
Однолетний контракт возможен, пожалуй
dekmamvht54r
dekmamvht54r
сегодня в 05:21
Лукас жжёт не по детски , лишь бы сил хватило выступить на хорошем уровне
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:51
Так и до пенсии дотянет...
shur
shur ответ j3u5nts2hj5q (раскрыть)
сегодня в 00:37
...в сборную страны входят фктболисты как правило играющие в
том или ином Клубе, в статусе свободного агента за редким случаем,разве что в сборной России! А старине Модричу важен
именной статус, а именно игрока Реала Мадрид! А то что Он игрок
сборной Хорватии любой карапуз знает!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:29
подняли на 2 место....и скатятся вниз хорватская геронтократия
j3u5nts2hj5q
j3u5nts2hj5q
сегодня в 00:18
Вообще логичнее, чтобы на ЧМ2026 Модрич выступал в качестве игрока сб. Хорватии.
f5gdt599udkd
f5gdt599udkd
сегодня в 00:17
Теперь нужно чтобы и Реал хотел бы, чтобы Мрдрич на ЧМ 2026 представлял их клуб.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:06
Молодец,так и продолжать,еще поиграешь.
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