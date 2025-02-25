Модрич хочет выступить на ЧМ-2026 в качестве игрока «Реала»

39-летний полузащитник Лука Модрич хочет продлить контракт с «Реалом». Оптимальным для него сценарием было бы участие в чемпионате мира 2026 года в статусе игрока мадридского клуба.
Лука уверен в своих силах и считает, что способен продолжать выступать за «сливочных» на высоком уровне.
Руководство «Реала» не планирует вести переговоры о продлении контрактов до конца весны. В случае положительного решения по поводу сотрудничества с Модричем, клубу будет предложен однолетний контракт, который устраивает игрока. Финансовые аспекты не являются приоритетными для него.
том или ином Клубе, в статусе свободного агента за редким случаем,разве что в сборной России! А старине Модричу важен
именной статус, а именно игрока Реала Мадрид! А то что Он игрок
сборной Хорватии любой карапуз знает!
том или ином Клубе, в статусе свободного агента за редким случаем,разве что в сборной России! А старине Модричу важен
именной статус, а именно игрока Реала Мадрид! А то что Он игрок
сборной Хорватии любой карапуз знает!