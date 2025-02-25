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Слот ответил на вопрос, усложняет ли форма Салаха продление контракта

вчера, 20:38

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о том, облегчает или затрудняет форма нападающего Мохамеда Салаха заключение нового контракта игрока с клубом.

Египетский футболист, чьё соглашение истекает в конце сезона, забил 25 голов и сделал 16 результативных передач в текущей кампании АПЛ.

Можно смотреть на это с двух сторон. Чем лучше он играет, тем дороже может стать, но если бы он играл плохо, мы бы задумались о том, стоит ли продлевать контракт с ним. Думаю, для всех будет лучше, если он будет выступать так, как сейчас.

Может быть, для того, кто должен ему платить, это не лучший вариант, но не для всех остальных, потому что если вы хотите играть в этом клубе, то должны быть на его уровне, иначе вы почти бесполезны для игры в нём. Нам нужны только те игроки, которые находятся на пике своей игры, потому что это один из лучших, если не лучший клуб в мире. Ему нужны такие результаты, чтобы играть здесь и, надеюсь, продолжить карьеру.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:14
" Для того, кто должен платить " всё сложнее, а прочие - счастливы !
79wqumvf332k
79wqumvf332k
вчера в 23:08
Убери Салах, где бы вы сейчас были,и тот Слот
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:43
Салах будет в строю и болельщики могут быть спокойны)
Гость
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